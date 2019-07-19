Không kém cạnh Song Hye Kyo, Song Joong Ki ‘hồi xuân’ trong sự nghiệp sau ly hôn

Sau khi Song Joong Ki ly hôn với Song Hye Kyo, có thông tin cho rằng anh sẽ không tham gia bất kỳ dự án hay sự kiện nào trong thời gian tới. Tuy nhiên, thực tế không giống như vậy.

Vụ ly hôn thế kỷ giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo vẫn đang là tâm điểm của truyền thông các nước châu Á trong những ngày qua.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều có bước tiến mới trong sự nghiệp sau khi ly hôn

Trong khi Song Hye Kyo liên tục xuất hiện trong các sự kiện từ Trung Quốc đến Monaco thì Song Joong Ki lại rất ít xuất hiện trước truyền thông sau khi tuyên bố đệ đơn ly hôn. Không chỉ tham gia các sự kiện, Song Hye Kyo còn nhận trả lời phỏng vấn của một tạp chí Hong Kong. Cô chia sẻ, mình cần một khoảng thời gian cho bản thân.

Trong khi Song Hye Kyo liên tục nhận sự kiện tại nước ngoài thì Song Joong Ki tập trung cho diễn xuất

Sau khi Song Joong Ki ly hôn, anh rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, công việc của Song Joong Ki vẫn khá thuận lợi. Cách đây không lâu, anh xuất hiện khá vui vẻ trong đoàn làm phim “Victory” của đạo diễn Jo Sung Hee.

Tấm hình được cho là lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông sau khi Song Joong Ki ly hôn

Mới đây nhất, công ty quản lý Blossom vừa thông báo, Song Joong Ki đang xem xét nhận lời mời làm diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh “Bogota”. Hiện tại chồng cũ của Song Hye Kyo đang rất tích cực xem xét lời đề nghị này. Nếu nhận lời tham gia bộ phim này, anh sẽ bay sang Colombia để quay phim trong thời gian tới.

Dường như vụ ly hôn thế kỷ không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Sau khi ly hôn, cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo vẫn có những bước phát triển khá tốt. Dường như chuyện ly hôn không ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp của cặp đôi đình đám xứ Hàn.

Song Hye Kyo nắm trong tay bí mật gì khiến Song Joong Ki không còn ngông cuồng như trước? Cuộc hôn nhân cổ tích giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã kết thúc vậy nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó.

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