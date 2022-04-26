'Nữ thần gợi cảm' Kim Hyun Ah lại khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên với kiểu tạo dáng táo bạo đậm chất riêng.

Vào ngày 26, HyunA đã đăng tải một số hình ảnh lên trang Instagram cùng với cụm từ ngắn gọn: "Phòng tập".

Trong bức ảnh được đăng tải, HyunA đang ngồi trong phòng tập, cô nàng mặc một chiếc áo cánh màu trắng và chiếc quần ngắn củn, kết hợp với tất lưới cá và đôi bốt sặc sỡ. Đặc biệt, HyunA còn tạo dáng ngồi xoạc chân đậm chất riêng trông vô cùng táo bạo và sexy.

HyunA (tên thật là Kim HyunA), trước đây cô nàng có thân hình khá mũm mĩm. Nhưng sau đó, cô đã giảm tù tì gần 20 kg và tiếp tục duy trì vóc dáng nhờ chế độ luyện tập cao và ăn kiêng hà khắc. Cô nàng từng gây sốc khi tiết lộ chế độ ăn trước những buổi shooting với khẩu phần ăn chỉ bằng một nắm tay.

Năm 2018, HyunA và E’Dawn công khai tình cảm. Ngay lập tức, công ty quản lý Cube Entertainment cắt hợp đồng với họ. Dù nhận về không ít chỉ trích, cặp đôi vẫn chẳng ngại ngần dành cho nhau những lời có cánh và khoe phút giây hạnh phúc lên mạng xã hội. Công khai tình cảm vốn là điều tối kỵ của giới idol. Gần đây, cô nàng còn nhận được lời cầu hôn công khai từ Dawn và 'chị đẹp' không ngần ngại trả lời "Có" khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích.

Theo New1korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ho-danh-la-nu-hoang-sexy-hyun-ah-lai-khien-dan-tinh-loan-nhip-voi-phong-cach-thoi-trang-tao-bao-va-nong-bong-464616.html