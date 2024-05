Khoe dáng tại Cannes, nhan sắc U40 của Đường Yên 'sống sót' trước ống kính của hung thần

Ngày thứ hai của LHP Cannes 2024 là buổi công chiếu phim Furiosa: A Mad Max Saga và The Girl With The Needle. Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Đường Yên nhận được sự quan tâm của báo giới với vẻ ngoài trẻ trung, dáng vóc thanh mảnh.

Xuất hiện tại ngày 2 LHP Cannes 2024, sự góp mặt của Đường Yên gây nhiều sự chú ý. Bà xã La Tấn cũng là sao Trung hiếm hoi được ống kính Cannes bắt cận mặt, sau 2 ngày diễn ra sự kiện. Đặc biệt, nhan sắc "mẹ một con" Đường Yên qua ống kính "hung thần" săn ảnh không làm người hâm mộ thất vọng. Ngoài ra, Đường Yên diện đầm dạ hội chất liệu lấp lánh, khoe vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ. Nữ diễn viên kết hợp nhiều phụ kiện trang sức, điểm nhấn là đôi hoa tai cỡ lớn được chế tác tinh xảo. Hậu sự kiện, Đường Yên cũng tung loạt ảnh cô tạo dáng trên bờ biển Cannes. Mỹ nhân sinh năm 1983 nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung. Diện chiếc đầm ôm sát lấp lánh, Đường Yên khoe trọn đường cong gợi cảm. Trước khi có mặt trên thảm đỏ LHP Cannes 2024, Đường Yên được báo giới Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt. Mỹ nhân sinh năm 1983 bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia hàng loạt tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Người tình kim cương, Tiên kiếm kỳ hiệp, Thiên kim nữ tặc, Hoạt sắc sinh hương... Đường Yên sở hữu lượng người hâm mộ đông không thua kém các đồng nghiệp và được yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài ngọt ngào. Trong nhiều năm, Đường Yên được xếp vào nhóm tiểu hoa đán cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ với tên tuổi được bảo chứng qua các bộ phim truyền hình, tần suất xuất hiện trên mặt báo, tham dự các sự kiện. Đầu năm, Đường Yên xuất hiện trong bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ - Phồn hoa. Phim tập hợp nhiều diễn viên thực lực, nghệ sĩ gạo cội. Đường Yên chỉ đảm nhiệm vai nữ phụ trong phim. Dù không có quá nhiều đất diễn nhưng nhân vật Uông Minh Châu của Đường Yên được đánh giá là hấp dẫn, truyền cảm hứng hơn. Theo QQ, sau sự thành công của Phồn hoa, Đường Yên được mời tham dự nhiều sự kiện và hâm nóng tên tuổi. Sự xuất hiện của người đẹp tại LHP quốc tế Cannes 2024 cũng được xem là đáng chú ý. Đường Yên gây thương nhớ với bộ ảnh thanh xuân vườn ở tuổi U40 Mới đây, ê-kíp của Đường Yên đăng tải loạt hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên trên trang Weibo chính thức.