Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò

Sao quốc tế 31/05/2022 05:13

Jennie (BLACKPINK) là cái tên được săn đón hiện nay. Đời tư của cô nàng luôn được công chúng chú ý đến, đặc biệt là tin đồn hẹn hò của nữ idol.

Bị Dispatch khui tin hẹn hò với Kai (EXO)

Vào sáng ngày 1/1/2019, Dispatch khiến cộng đồng mạng trong nước và quốc tế rúng động động khi tung tin hẹn hò của Jennie (BLACKPINK) và Kai (EXO). Đây là tin cực hot khi cả hai điều là idol trực thuộc công ty lớn là YG EntertainmentSM Entertainment. Ngoài tin đồn hẹn hò, phản ứng của SM và YG cũng khiến cho netizen bất ngờ.

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 1
Dispatch công bố tin hẹn hò giữa Jennie (BLACKPINK) và Kai (EXO)

Dispatch dự đoán rằng cả hai đã hẹn hò được 2 tháng. Cặp đôi hẹn hò vào tháng 10 khi tham gia các buổi trình diễn tại Paris Fashion Week diễn ra ở Paris (Pháp). Khi đó, Jennie tham dự show Chanel và Kai diễn tại show Gucci. Cặp đôi thường hẹn hò ở công viên và ăn mặc kín đáo để tránh sự chú ý. Theo Dispatch, vào ngày 25/11 Kai đã lái xe đến đón Jennie tại nhà của cô. Trang tin này đã công bố ảnh cặp đôi lên xe và đến công viên Sky Park để hẹn hò vào tối muộn. Ngoài ra, hai người còn chụp hình cho nhau, nắm tay nhau vô cùng tình cảm. Bên cạnh đó, Dispatch còn xác nhận ảnh mà Kai đăng trên Intasgram cá nhân là do Jennie chụp cho anh. Cặp đôi một lần nữa gặp gỡ vào ngày 2/12 khi Kai vừa có lịch trình trở về từ Hawaii. Sau khi kết thúc chuyến bay dài, người con gái đầu tiên mà anh muốn gặp lại chính là cô nàng Jennie. Anh còn mang túi quà từ Hawaii về tặng cho cô nàng.

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 2
Jennie và Kai đeo khăn choàng cặp, ăn mặc kín đáo
Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 3
Kai tự lái xe đến đón Jennie
Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 4
Cặp đôi nắm tay nhau tình tứ tại công viên
Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 5
Dispatch cho rằng tấm ảnh Kai đăng lên Intasgram do chính Jennie chụp

Sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, buổi trưa cùng ngày, phía YG Entertaiment đã trả lời với tờ Osen và đưa ra thông báo chính thức vô cùng ngắn gọn và đầy vẻ "lẩn tránh": "Jennie hẹn hò? Chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi hiện đang xác nhận lại sự thật". Tuy nhiên, lời thông báo "có như không có" này của YG lại khiến công chúng lại càng thêm tò mò thậm chí là phản ứng gay gắt. Mặt khác, phía SM Entertainment lại đưa ra thông báo xác nhận mối quan hệ của hai thần tượng: "Kai và Jennie đang trong một mối quan hệ tốt đẹp". Thông báo của SM như "một cú tát" khiến cho YG không thể "né tránh", YG buộc phải đưa ra lời xác nhận vô cùng hài hước: “Thông báo của chúng tôi giống với SM Entertainment”. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm đẹp thì vào ngày 25/1/2019, SM công bố Kai và Jennie đã chia tay, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 24 ngày kể từ sau tin đồn hẹn hò.

Tin đồn hẹn hò với G-Dragon

Sau khi bị Dispatch khui tin hẹn hò, tưởng chừng như được "buông tha" thì một lần nữa Jennie lại bị Dispacth tung tin hẹn hò với G-Dragon vào ngày 24/02/2021. Tin tức này một lần nữa khiến cả Châu Á phải chấn động vì tên tuổi và độ nổi tiếng của 2 thần tượng. Theo như Dispatch, cặp đôi này đã hẹn hò được hơn 1 năm, Dispatch đã "săn" được ảnh khi cặp đôi đang hẹn hò lén lút tại căn Villa của G-Dragon tại Hannam-dong, Seoul. Được biết Jennie đến nhà của G-Dragon sau khi hoàn thành hết lịch trình công việc trong ngày, sau đó trở về nhà và lặp lại lịch trình tương tự vào ngày hôm sau.

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 6

 

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 7
Ảnh hẹn hò của cặp đôi được Dispatch công bố

Sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, phía YG Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo về tin hẹn hò này. Công ty chủ quản của cặp đôi cho hay: "Chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò của G-Dragon (BIGBANG) và Jennie (BLACKPINK) vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ". Chính sự không phủ nhận cũng không xác nhận của công ty đã khiến cho netizen càng thêm khẳng định tin hẹn hò này là thật. Một số người gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cặp đôi nhưng cũng không ít người bình luận tiêu cực, phản đối chuyện tình này. Vì thủ lĩnh Big Bang (G-Dragon) từng vướng phải nhiều lùm xùm. Bộ phận người hâm mộ đang cảm thấy tiếc nuối trước lựa chọn của Jennie.

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 8

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi gây nên không ít tranh cãi

Tin đồn "trên trời rơi xuống" 

Gần đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh V (BTS) đang lái xe và người ngồi cạnh là Jennie (BLACKPINK). Tấm ảnh đã trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Hình ảnh thân thiết này khiến cho netizen nghi ngờ cả hai thần tượng đình đám đang hẹn hò lén lút. Điều này khiến cộng đồng mạng khó hiểu khi trước đó Dispatch tung tin đồn hẹn hò giữa Jennie và G- Dragon. Cách đây 1 tuần, netizen phát hiện G- Dragon đã bỏ theo dõi cô nàng trên Intasgram. Chưa kể, V từng ấn theo dõi tài khoản Instagram của cô nàng nhưng đã hủy ngay sau đó. Ngoài ra, chính sự im lặng của HYPE và YG cũng khiến cho netizen đặt ra nghi vấn rằng cặp đôi đang thực sự hẹn hò?

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 9
Tấm ảnh làm dấy lên nghi vấn cặp đôi hẹn hò lén lút

Tuy nhiên, người hâm mộ của cả hai đã nhanh chóng đưa ra bằng chứng, chứng cứ để chứng minh đây chỉ là ảnh đã qua chỉnh sửa. Ảnh gốc nằm trong chương trình In The Soop và thực chất người mà V chở là J-Hope (thành viên cùng nhóm). Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng tấm ảnh này là thật vì kiểu tóc của V và mắt kính của J-Hope trong chương trình hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, Jennie cũng có mẫu kính thiết kế giống với mẫu kính cô gái đang đeo trong ảnh. 

Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 10
Ảnh được lan truyền và ảnh trong In The Soop

Việc vướng phải ồn ào tình ái với Kai, G-Dragon và bây giờ là tin đồn hẹn hò với V đã và đang gây ra nhiều bình luận, tranh cãi tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến nữ idol. 

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này

BLACKPINK luôn được biết đến là nhóm nhạc thần tượng đa dạng và luôn dẫn đầu các xu hướng thời trang, trong đó không thể không kể đến các màu tóc làm mưa làm gió của những cô nàng này khiến giới trẻ điên đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Jennie hẹn hò Jennie (BLACKPINK) Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này

Đặt lên bàn cân dàn "tình trẻ" của Song Hye Kyo: Ai cũng tưởng Song Joong Ki được ưu ái nhất nhưng thực ra đây mới là "người đặc biệt"

Đặt lên bàn cân dàn "tình trẻ" của Song Hye Kyo: Ai cũng tưởng Song Joong Ki được ưu ái nhất nhưng thực ra đây mới là "người đặc biệt"

Tránh xa chốn showbiz thị phi, "cặp đôi chân dài" - Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho lén lút hẹn hò, đi du lịch tại đất nước cờ hoa, fan hối 'cưới nhanh'

Tránh xa chốn showbiz thị phi, "cặp đôi chân dài" - Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho lén lút hẹn hò, đi du lịch tại đất nước cờ hoa, fan hối 'cưới nhanh'

Hyoyeon (SNSD) khoe thân hình mảnh mai, săn chắc, nhan sắc thăng hạng sau khi giảm thành công 9kg

Hyoyeon (SNSD) khoe thân hình mảnh mai, săn chắc, nhan sắc thăng hạng sau khi giảm thành công 9kg

Sau 'bão scandal' của thành viên Kim Garam, liệu hình ảnh của LE SSERAFIM có còn hoàn hảo trong mắt fan hâm mộ hay không?

Sau 'bão scandal' của thành viên Kim Garam, liệu hình ảnh của LE SSERAFIM có còn hoàn hảo trong mắt fan hâm mộ hay không?

Jihyo (TWICE) chụp ảnh trong hậu trường, "lên đồ" với phong cách độc lạ, năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ

Jihyo (TWICE) chụp ảnh trong hậu trường, "lên đồ" với phong cách độc lạ, năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI