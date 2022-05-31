Jennie (BLACKPINK) và những lần dính tin đồn hẹn hò

Vào sáng ngày 1/1/2019, Dispatch khiến cộng đồng mạng trong nước và quốc tế rúng động động khi tung tin hẹn hò của Jennie (BLACKPINK) và Kai (EXO). Đây là tin cực hot khi cả hai điều là idol trực thuộc công ty lớn là YG Entertainment và SM Entertainment . Ngoài tin đồn hẹn hò, phản ứng của SM và YG cũng khiến cho netizen bất ngờ.

Sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, buổi trưa cùng ngày, phía YG Entertaiment đã trả lời với tờ Osen và đưa ra thông báo chính thức vô cùng ngắn gọn và đầy vẻ "lẩn tránh": " Jennie hẹn hò ? Chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi hiện đang xác nhận lại sự thật". Tuy nhiên, lời thông báo "có như không có" này của YG lại khiến công chúng lại càng thêm tò mò thậm chí là phản ứng gay gắt. Mặt khác, phía SM Entertainment lại đưa ra thông báo xác nhận mối quan hệ của hai thần tượng: "Kai và Jennie đang trong một mối quan hệ tốt đẹp". Thông báo của SM như "một cú tát" khiến cho YG không thể "né tránh", YG buộc phải đưa ra lời xác nhận vô cùng hài hước: “Thông báo của chúng tôi giống với SM Entertainment”. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm đẹp thì vào ngày 25/1/2019, SM công bố Kai và Jennie đã chia tay, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 24 ngày kể từ sau tin đồn hẹn hò.

Dispatch dự đoán rằng cả hai đã hẹn hò được 2 tháng. Cặp đôi hẹn hò vào tháng 10 khi tham gia các buổi trình diễn tại Paris Fashion Week diễn ra ở Paris (Pháp). Khi đó, Jennie tham dự show Chanel và Kai diễn tại show Gucci. Cặp đôi thường hẹn hò ở công viên và ăn mặc kín đáo để tránh sự chú ý. Theo Dispatch, vào ngày 25/11 Kai đã lái xe đến đón Jennie tại nhà của cô. Trang tin này đã công bố ảnh cặp đôi lên xe và đến công viên Sky Park để hẹn hò vào tối muộn. Ngoài ra, hai người còn chụp hình cho nhau, nắm tay nhau vô cùng tình cảm. Bên cạnh đó, Dispatch còn xác nhận ảnh mà Kai đăng trên Intasgram cá nhân là do Jennie chụp cho anh. Cặp đôi một lần nữa gặp gỡ vào ngày 2/12 khi Kai vừa có lịch trình trở về từ Hawaii. Sau khi kết thúc chuyến bay dài, người con gái đầu tiên mà anh muốn gặp lại chính là cô nàng Jennie. Anh còn mang túi quà từ Hawaii về tặng cho cô nàng.

Tin đồn hẹn hò với G-Dragon

Sau khi bị Dispatch khui tin hẹn hò, tưởng chừng như được "buông tha" thì một lần nữa Jennie lại bị Dispacth tung tin hẹn hò với G-Dragon vào ngày 24/02/2021. Tin tức này một lần nữa khiến cả Châu Á phải chấn động vì tên tuổi và độ nổi tiếng của 2 thần tượng. Theo như Dispatch, cặp đôi này đã hẹn hò được hơn 1 năm, Dispatch đã "săn" được ảnh khi cặp đôi đang hẹn hò lén lút tại căn Villa của G-Dragon tại Hannam-dong, Seoul. Được biết Jennie đến nhà của G-Dragon sau khi hoàn thành hết lịch trình công việc trong ngày, sau đó trở về nhà và lặp lại lịch trình tương tự vào ngày hôm sau.

Ảnh hẹn hò của cặp đôi được Dispatch công bố

Sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, phía YG Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo về tin hẹn hò này. Công ty chủ quản của cặp đôi cho hay: "Chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò của G-Dragon (BIGBANG) và Jennie (BLACKPINK) vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ". Chính sự không phủ nhận cũng không xác nhận của công ty đã khiến cho netizen càng thêm khẳng định tin hẹn hò này là thật. Một số người gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cặp đôi nhưng cũng không ít người bình luận tiêu cực, phản đối chuyện tình này. Vì thủ lĩnh Big Bang (G-Dragon) từng vướng phải nhiều lùm xùm. Bộ phận người hâm mộ đang cảm thấy tiếc nuối trước lựa chọn của Jennie.

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi gây nên không ít tranh cãi

Tin đồn "trên trời rơi xuống"

Gần đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh V (BTS) đang lái xe và người ngồi cạnh là Jennie (BLACKPINK). Tấm ảnh đã trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Hình ảnh thân thiết này khiến cho netizen nghi ngờ cả hai thần tượng đình đám đang hẹn hò lén lút. Điều này khiến cộng đồng mạng khó hiểu khi trước đó Dispatch tung tin đồn hẹn hò giữa Jennie và G- Dragon. Cách đây 1 tuần, netizen phát hiện G- Dragon đã bỏ theo dõi cô nàng trên Intasgram. Chưa kể, V từng ấn theo dõi tài khoản Instagram của cô nàng nhưng đã hủy ngay sau đó. Ngoài ra, chính sự im lặng của HYPE và YG cũng khiến cho netizen đặt ra nghi vấn rằng cặp đôi đang thực sự hẹn hò?

Tấm ảnh làm dấy lên nghi vấn cặp đôi hẹn hò lén lút

Tuy nhiên, người hâm mộ của cả hai đã nhanh chóng đưa ra bằng chứng, chứng cứ để chứng minh đây chỉ là ảnh đã qua chỉnh sửa. Ảnh gốc nằm trong chương trình In The Soop và thực chất người mà V chở là J-Hope (thành viên cùng nhóm). Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng tấm ảnh này là thật vì kiểu tóc của V và mắt kính của J-Hope trong chương trình hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, Jennie cũng có mẫu kính thiết kế giống với mẫu kính cô gái đang đeo trong ảnh.

Ảnh được lan truyền và ảnh trong In The Soop

Việc vướng phải ồn ào tình ái với Kai, G-Dragon và bây giờ là tin đồn hẹn hò với V đã và đang gây ra nhiều bình luận, tranh cãi tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến nữ idol.