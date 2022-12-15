Điểm lại những cặp đôi Cbiz bị khui tin hẹn hò trong năm 2022

Cả hai được bắt gặp tay trong tay xuất hiện trên phố. Lý Hiểu Phong chia sẻ họ thường đi dạo, đánh đàn, ngắm hồ, trò chuyện với nhau rất ăn ý.

Ngày 18/11, Lưu Khải Uy chính thức xác nhận hẹn hò nữ diễn viên Lý Hiểu Phong với truyền thông. Cặp đôi bị bắt gặp tay trong tay hẹn hò từ đầu tháng 11/2022. Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò sau 4 năm ly hôn Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 và có mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ. Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng làm diễn viên. Cô trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có con trai riêng.

Lưu Hạo Nhiên - Châu Đông Vũ

Vào ngày 25/9, trang Sina đăng video ghi lại cảnh Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên cùng nhau đi chơi tennis. Sau đó, cặp đôi cùng nhau lên xe và trở về nhà Lưu Hạo Nhiên. Video này như một bằng chứng khó chối cãi về chuyện cặp đôi chị em này đang hẹn hò.

Trước đó, cư dân mạng cũng soi ra được những bức ảnh phong cảnh giống nhau trên Weibo của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên. Sina còn đưa tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim "Lửa trên bình nguyên", cả hai tham gia nhiều sự kiện chung với nhau, mối quan hệ phát triển từ tình bạn thành tình yêu.

Trương Tử Phong - Yên Hủ Gia

Vào dịp lễ 14/2, trên mạng lan truyền đoạn video ngắn, cho thấy Yên Hủ Gia dắt theo một cô gái chưa rõ danh tính về nhà. Rất nhanh sau đó, nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra, ốp lưng của cô gái xuất hiện trong video vô cùng giống với ốp lưng của Trương Tử Phong.

Tin đồn em gái quốc dân Trương Tử Phong hẹn hò cùng "trai hư" Yên Hủ Gia được lan truyền với tốc độ nhanh chóng ngay sau đó. Nhiều người không khỏi bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng Trương Tử Phong xứng đáng với người tốt hơn thế. Bởi trước đó, Yên Hủ Gia từng khiến cư dân mạng nhiều lần sôi sục vì dính phải hàng loạt tin đồn hẹn hò, bắt cá nhiều tay...

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn hẹn hò từ tận năm 2020, sau khi Hoàng Tử Thao làm huấn luyện viên Sáng Tạo Doanh và Từ Nghệ Dương ký hợp đồng với công ty của anh.

Cặp đôi cũng bị các blogger xứ Trung tìm ra nhiều chi tiết trùng khớp như cùng nhau đi du lịch, đặt quan hệ người yêu trong game, chụp ảnh tại cùng một khu nhà,… thậm chí Hoàng Tử Thao cũng được cho là đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn

Đầu tháng 6/2022, 1 tài khoản đăng tải hình ảnh được cho là Tỉnh Bách Nhiên đang chở Lưu Văn đi dạo phố khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Ngoài ra, truyền thông cũng nhiều lần chụp được ảnh Lưu Văn ra vào nhà Tỉnh Bách Nhiên. Theo tiết lộ từ phía paparazzi, Lưu Văn và trợ lý thường xuyên ra vào khu nhà của mỹ nam họ Tỉnh. Cô có mật mã vào nhà cũng như quen mặt với các bảo an trong khu.

Bạch Kính Đình - Tống Dật

Ngày 11/11, tay săn ảnh nổi tiếng Lưu Đại Chùy đã đăng loạt ảnh hé lộ Bạch Kính Đình đang hẹn hò với nữ diễn viên Tống Dật.

Theo tiết lộ, Bạch Kính Đình đã dẫn bạn gái về ra mắt cha mẹ và nhận được sự ủng hộ từ phía phụ huynh. Cả hai cùng về nhà cha mẹ của tài tử họ Bạch để ăn cơm. Sau khi kết thúc, Bạch Kính Đình và Tống Dật cùng nhau về nhà riêng của nam diễn viên, dấy lên tin đồn cả hai đang sống chung.

Trang Sina cho biết Bạch Kính Đình và Tống Dật gần đây hợp tác trong bộ phim Trường Phong Độ. Tuy nhiên, họ không phải là mối quan hệ "phim giả tình thật". Cặp uyên ương yêu nhau trước khi nên duyên trên màn ảnh.