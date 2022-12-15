Từng '5 lần 7 lượt' phủ nhận hẹn hò, Hoàng Tử Thao lại bị bắt trọn cùng 'bạn gái tin đồn' Từ Nghệ Dương cùng nhau về biệt thự

Mới đây, Youku vừa khiến cộng đồng mạng nháo nhào khi tiếp tục tung ảnh Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hẹn hò cùng nhau. Theo đoạn clip được chia sẻ, cả hai cùng nhau đi mua sắm rồi về nhà. Sau khi ra xe và cất đồ đạc ở cốp, Từ Nghệ Dương lấy một gói thuốc lá từ trong xe ra và đưa cho Hoàng Tử Thao. Trong khi đó, Từ Nghệ Dương yên lặng chờ đợi, lúc sau cô mới lại gần và trò chuyện cùng nam thần tượng. Cuối cùng hai người cùng lên xe trở về biệt thự nơi họ sống. ​

Được biết, đây không phải là lần đầu cả hai bị "bắt sống" khi đi hẹn hò cùng nhau. Thời gian trước, cư dân mạng phát hiện cựu thành viên EXO để ảnh đại diện là Từ Nghệ Dương. Cặp đôi cũng bị các blogger xứ Trung tìm ra nhiều chi tiết trùng khớp như cùng nhau đi du lịch, đặt quan hệ người yêu trong game, chụp ảnh tại cùng một khu nhà,… Nhưng thay vì thừa nhận thì Hoàng Tử Thao một mực phủ nhận. Nhiều netizen còn cho biết ban đầu rất ủng hộ việc hẹn hò của cả hai nhưng với thái độ của đàng trai, họ dần trở nên ngán ngẩm, thậm chí tức giận.

Một số bình luận từ netizen:

- "Hẹn hò thật thì cũng chả sao nhưng mồm anh loa lên hẹn hò sẽ thông báo, chối đây đẩy mới là vấn đề".

- "Riết thấy mệt luôn. Giờ không xác nhận, có đăng đi, đăng lại có ích lợi gì đâu. Nhiều lúc xem xong lại nghĩ đôi này cố tình leak để lấy nhiệt".

- "Sẽ là một câu chuyện đẹp nếu ông này không phải là hết lần này tới lần khác chối bỏ, thôi thì đồng nghiệp bình thường về nhà chung vậy".

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, nghệ danh Tao, từng là thành viên của nhóm nhạc EXO. Sau khi rời nhóm, nam thần tượng trở về quê nhà và tự thành lập công ty riêng hoạt động nghệ thuật. Anh sở hữu khối tài sản khủng do thừa kế gia tài 3 tỉ USD từ người cha quá cố Hoàng Trung Đông.

Về phía Từ Nghệ Dương, cô hiện 25 tuổi, là nghệ sĩ của công ty giải trí Long Thao. Trước đó, cô gia nhập SM Entertainment với vai trò thực tập sinh nhưng không có cơ hội ra mắt.

Năm 2020, Từ Nghệ Dương tham gia "Sáng tạo doanh" và vuột mất vị trí thành viên nhóm nhạc nữ. Sau đó, nữ thần tượng sinh năm 1997 được mời tham gia một số bộ phim truyền hình như "Thời gian và em biệt lai vô dạng" (2021) và "Diệu ngẫu thiên thành" (2022).