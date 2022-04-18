Netizen bắt trọn khoảnh khắc, Hoàng Tử Thao và người yêu tin đồn thân mật thân mật tại phim trường, còn dẫn nhau về biệt thự 'sang chảnh'

Sao quốc tế 18/04/2022 16:25

Đây không phải là lần đầu cặp đôi tổng tài và "gà cưng" này dính phải tin đồn tình ái. Tuy nhiên, trước đó cặp đôi luôn phủ nhận tin đồn này nhưng với những hình ảnh rõ nét vừa được chụp mới đây, cặp đôi khó lòng có thể chối cãi.

Mới đây nhất, vào sáng nay (18/4), paparazzi xứ Trung đã tung ra clip "tóm sống" Hoàng Tử Thao (Tao) và "gà cưng" Từ Nghệ Dương hẹn hò. Được biết, nam diễn viên đã đến thăm phim trường của công ty Giải trí Long Thao, và bỗng 1 lúc sau mỹ nhân Từ Nghệ Dương có mặt. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất chính là mỹ nhân xứ Trung ngay sau đó đã lên chiếc xe của nam diễn viên.

Netizen bắt trọn khoảnh khắc, Hoàng Tử Thao và người yêu tin đồn thân mật thân mật tại phim trường, còn dẫn nhau về biệt thự 'sang chảnh' - Ảnh 1
Netizen bắt trọn khoảnh khắc, Hoàng Tử Thao và người yêu tin đồn thân mật thân mật tại phim trường, còn dẫn nhau về biệt thự 'sang chảnh' - Ảnh 2
Hình ảnh cặp đôi tại phim trường - Ảnh: Internet

Cặp đôi ''trai xinh, gái đẹp'' hướng thẳng về phía biệt thự, dù có nhân viên đi cùng nhưng việc chủ công ty và nghệ sĩ cùng về nhà là điều khá "ám muội". Chắc có lẽ, cũng vì khoảnh khắc này mà CĐM thêm một lần nữa phải ''phát sốt'' vì cặp đôi này. 

Được biết, đây không phải là lần đầu Hoàng Tử Thao và "gà cưng" Từ Nghệ Dương dính tin đồn hẹn hò. Thậm chí, tin đồn này còn xuất phát từ tận năm 2020 khi cả 2 liên tục bị netizen bắt gặp hình ảnh bên nhau, nhưng cả 2 đều không lên tiếng về mối quan hệ này. 

Netizen bắt trọn khoảnh khắc, Hoàng Tử Thao và người yêu tin đồn thân mật thân mật tại phim trường, còn dẫn nhau về biệt thự 'sang chảnh' - Ảnh 3
Cả 2 cùng đi về biệt thự ''sang chảnh'' - Ảnh: Internet

Với việc bị bắt gặp dẫn nhau về biệt thự như thế này, CĐM cũng nhận định ''rõ ràng như thế này, công khai đi anh chị ơi'' , có thể thấy fan hâm mộ cũng đang rất ngóng chờ ngày cặp đôi chính thức công khai với toàn thể fan của mình. 

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