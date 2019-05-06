Hôn nhân tan vỡ, mất quyền nuôi con, Giả Nãi Lượng say khướt bên vệ đường khiến nhiều người chua xót

Việc Lý Tiểu Lộ vướng vào bê bối ngoại tình đã khiến cuộc hôn nhân của cô và Giả Nãi Lượng tan vỡ. Cặp đôi được cho là đã nỗ lực hàn gắn tình cảm nhưng không có kết quả.

Nhiều người tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của cả hai - Ảnh: Internet

Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Giả Nãi Lượng cùng một người bạn uống rượu lúc tối muộn. Qua những hình ảnh được ghi lại, nam diễn viên đang trong tình trạng say rượu, ngồi bên vệ đường với dáng vẻ đầy khổ sở. Thậm chí gương mặt của Giả Nãi Lượng trông vô cùng buồn bã, nhiều khoảnh khắc nhìn như đang khóc.