Hôn nhân tan vỡ, mất quyền nuôi con, Giả Nãi Lượng say khướt bên vệ đường khiến nhiều người chua xót

Hình ảnh mới đây của Giả Nãi Lượng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho anh, ai nấy đều mong nam diễn viên có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?
- Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai
Việc Lý Tiểu Lộ vướng vào bê bối ngoại tình đã khiến cuộc hôn nhân của cô và Giả Nãi Lượng tan vỡ. Cặp đôi được cho là đã nỗ lực hàn gắn tình cảm nhưng không có kết quả.
Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Giả Nãi Lượng cùng một người bạn uống rượu lúc tối muộn. Qua những hình ảnh được ghi lại, nam diễn viên đang trong tình trạng say rượu, ngồi bên vệ đường với dáng vẻ đầy khổ sở. Thậm chí gương mặt của Giả Nãi Lượng trông vô cùng buồn bã, nhiều khoảnh khắc nhìn như đang khóc.
Người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Giả Nãi Lượng. Cư dân mạng phỏng đoán nguyên nhân khiến nam diễn viên ra nông nỗi này là do cuộc hôn nhân tan vỡ với Lý Tiểu Lộ và việc mất quyền nuôi con gái Điềm Hinh.
Trước đó, khi tham gia một show truyền hình, Giả Nãi Lượng đã ngầm thừa nhận việc ly hôn. Theo đó, cuộc hôn nhân của cả hai đã kết thúc trong lặng lẽ vì cặp đôi không muốn con gái bị ảnh hưởng bởi những tin tức của giới truyền thông.
Trái ngược với hình ảnh của Giả Nãi Lương, Lý Tiểu Lộ lại tỏ ra khá thoải mái và vui tươi khi xuất hiện tại sân bay. Bên cạnh đó, nữ diễn viên để lộ bàn tay đeo nhẫn ở ngón giữa khiến báo giới xứ Trung đồn đoán cô đã có tình mới.