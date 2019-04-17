Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con

Mới đây, Phượng Hoàng giải trí bất ngờ công bố giấy ly hôn của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cùng những thỏa thuận phân chia tài sản, theo đó quyền nuôi con thuộc về nữ diễn viên.

Hiện tại, thông tin Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ đã chính thức ly hôn và phân chia tài sản đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Theo thỏa thuận, Điềm Hinh sẽ do Lý Tiểu Lộ nuôi dưỡng. Trong khi đó, Giả Nãi Lượng mỗi tháng phải chu cấp cho hai mẹ con 100.000 NDT (khoảng 350 triệu VNĐ) cho đến khi Điềm Hinh đủ 18 tuổi. Nếu như Lý Tiểu Lộ tái hôn, Giả Nãi Lượng có thể giành lại quyền nuôi con. Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã chính thức ly hôn - Ảnh: Internet Đối với việc phân chia tài sản, bất động sản tại Bắc Kinh thuộc về Giả Nãi Lượng, còn bất động sản ở Thượng Hải sẽ thuộc về Lý Tiểu Lộ. Bên cạnh đó, nam diễn viên sẽ sở hữu 4 chiếc xe sang gồm Rolls Royce, 2 chiếc Ferrari và Toyota, còn xế hộp Bentley thuộc về Lý Tiểu Lộ. Tài sản phòng làm việc thuộc về mỗi người, tuy nhiên Lý Tiểu Lộ phải chuyển nhượng lại cổ phần của mình ở phòng làm việc cho Giả Nãi Lượng. Đối với những cổ phần đầu tư riêng bên ngoài sẽ thuộc quyền sở hữu cá nhân.

Thỏa thuận ly hôn của cặp đôi - Ảnh: Internet Dẫu có thể đoán trước được kết cục này nhưng ai nấy đều cảm thấy chua xót cho một cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ nay đã thực sự tan vỡ. Giờ đây sẽ chẳng còn ai thấy được hình ảnh một nhà 3 người hạnh phúc bên nhau mà chỉ còn là những lời đàm tiếu của người đời.

Khung hình một nhà ba người đầy đủ giờ sẽ trở nên hiếm hoi - Ảnh: Internet Người hâm mộ của Giả Nãi Lượng từng mong rằng sau khi ly hôn, anh có thể giành được quyền nuôi con gái bởi đối với nam diễn viên, Điềm Hinh chính là tất cả. Chỉ mới cách đây vài ngày, trong một show giải trí thực tế, Giả Nãi Lượng cùng Kiều Sam đạp xe đi qua một cánh đồng hoa, anh còn nói: “Nếu con gái nhà em ngồi phía sau ôm eo em trên chiếc xe đạp này, em sẽ hạnh phúc đến chết mất“. Khi nhớ lại những lời chia sẻ này của Giả Nãi Lượng, ai nấy đều không khỏi có chút đau lòng. Giả Nãi Lượng rất yêu thương Điềm Hinh - Ảnh: Internet Có lẽ sau bao nỗ lực hàn gắn, cả hai đã chẳng thể tìm được tiếng nói chung, quyết định kết thúc chắc hẳn là điều không ai mong muốn. Bởi lẽ, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đều mong mỏi Điềm Hinh có được một mái ấm trọn vẹn. Thế nhưng giờ đây, Điềm Hinh phải chấp nhận cuộc sống thiếu vắng hình bóng của cha hoặc mẹ, dẫu được bù đắp thế nào thì tâm hồn cô bé vẫn sẽ phải chịu tổn thương ít nhiều.

Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn? Mới đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn Giả Nãi Lượng đang trong quá trình phân chia tài sản với Lý Tiểu Lộ sau ly hôn, mối quan hệ của cả hai đã thực sự kết thúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-nai-luong-ly-tieu-lo-chinh-thuc-ly-hon-tai-san-da-duoc-phan-chia-nam-dien-vien-mat-quyen-nuoi-con-322056.html