Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con

Sao quốc tế 17/04/2019 11:54

Mới đây, Phượng Hoàng giải trí bất ngờ công bố giấy ly hôn của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cùng những thỏa thuận phân chia tài sản, theo đó quyền nuôi con thuộc về nữ diễn viên.

Hiện tại, thông tin Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ đã chính thức ly hôn và phân chia tài sản đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Theo thỏa thuận, Điềm Hinh sẽ do Lý Tiểu Lộ nuôi dưỡng. Trong khi đó, Giả Nãi Lượng mỗi tháng phải chu cấp cho hai mẹ con 100.000 NDT (khoảng 350 triệu VNĐ) cho đến khi Điềm Hinh đủ 18 tuổi. Nếu như Lý Tiểu Lộ tái hôn, Giả Nãi Lượng có thể giành lại quyền nuôi con.

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 1
Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã chính thức ly hôn - Ảnh: Internet

Đối với việc phân chia tài sản, bất động sản tại Bắc Kinh thuộc về Giả Nãi Lượng, còn bất động sản ở Thượng Hải sẽ thuộc về Lý Tiểu Lộ. Bên cạnh đó, nam diễn viên sẽ sở hữu 4 chiếc xe sang gồm Rolls Royce, 2 chiếc Ferrari và Toyota, còn xế hộp Bentley thuộc về Lý Tiểu Lộ. Tài sản phòng làm việc thuộc về mỗi người, tuy nhiên Lý Tiểu Lộ phải chuyển nhượng lại cổ phần của mình ở phòng làm việc cho Giả Nãi Lượng. Đối với những cổ phần đầu tư riêng bên ngoài sẽ thuộc quyền sở hữu cá nhân.

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 2Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 3Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 4

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 5
Thỏa thuận ly hôn của cặp đôi - Ảnh: Internet

Dẫu có thể đoán trước được kết cục này nhưng ai nấy đều cảm thấy chua xót cho một cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ nay đã thực sự tan vỡ. Giờ đây sẽ chẳng còn ai thấy được hình ảnh một nhà 3 người hạnh phúc bên nhau mà chỉ còn là những lời đàm tiếu của người đời.

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 6
Khung hình một nhà ba người đầy đủ giờ sẽ trở nên hiếm hoi - Ảnh: Internet

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 7Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 8

Người hâm mộ của Giả Nãi Lượng từng mong rằng sau khi ly hôn, anh có thể giành được quyền nuôi con gái bởi đối với nam diễn viên, Điềm Hinh chính là tất cả.

Chỉ mới cách đây vài ngày, trong một show giải trí thực tế, Giả Nãi Lượng cùng Kiều Sam đạp xe đi qua một cánh đồng hoa, anh còn nói: “Nếu con gái nhà em ngồi phía sau ôm eo em trên chiếc xe đạp này, em sẽ hạnh phúc đến chết mất“. Khi nhớ lại những lời chia sẻ này của Giả Nãi Lượng, ai nấy đều không khỏi có chút đau lòng.

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn: Tài sản đã được phân chia, nam diễn viên mất quyền nuôi con - Ảnh 9
Giả Nãi Lượng rất yêu thương Điềm Hinh - Ảnh: Internet

Có lẽ sau bao nỗ lực hàn gắn, cả hai đã chẳng thể tìm được tiếng nói chung, quyết định kết thúc chắc hẳn là điều không ai mong muốn. Bởi lẽ, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đều mong mỏi Điềm Hinh có được một mái ấm trọn vẹn. Thế nhưng giờ đây, Điềm Hinh phải chấp nhận cuộc sống thiếu vắng hình bóng của cha hoặc mẹ, dẫu được bù đắp thế nào thì tâm hồn cô bé vẫn sẽ phải chịu tổn thương ít nhiều.

Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?

Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?

Mới đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn Giả Nãi Lượng đang trong quá trình phân chia tài sản với Lý Tiểu Lộ sau ly hôn, mối quan hệ của cả hai đã thực sự kết thúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ cặp đôi hoa ngữ Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ

TIN LIÊN QUAN

Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?

Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Đã ngoại tình còn lớn tiếng chỉ trích Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị netizen cho là ‘cáo chín đuôi’

Đã ngoại tình còn lớn tiếng chỉ trích Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị netizen cho là ‘cáo chín đuôi’

Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này

Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 5 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới