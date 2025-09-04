Sina cho biết thêm từ khi phát sóng đến hết năm 2015, nhờ thành công của Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh đã tăng thêm 30 triệu người hâm mộ trên trang cá nhân. Đồng thời, bộ phim này cũng giúp nữ diễn viên bật lên thành ngôi sao hạng A trong giới giải trí Hoa ngữ.

Bộ phim Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính lên sóng 10 năm nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho diễn xuất của dàn diễn viên, nội dung cuốn hút và khen ngợi đây là "tác phẩm đỉnh cao của thể loại ngôn tình cổ trang tiên hiệp".

Triệu Lệ Dĩnh vốn không được đào tạo bài bản về diễn xuất, cô mất tới 9 năm đóng vai phụ mới dần được trao cho các vai nữ chính. So với các tiểu hoa đán cùng lứa sinh sau năm 1985 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng muộn hơn. Sau thành công của Hoa Thiên Cốt, cô mới chính thức bước chân vào hàng ngũ sao hạng A.

Hoa Thiên Cốt là bộ phim có thành công bùng nổ khắp châu Á vào năm 2015. Thời điểm lên sóng, phim đạt nhiều thành tích như top một rating trong tất cả bộ phim đang chiếu. Dù Hoa Thiên Cốt phát sóng vào thời điểm đêm khuya từ 22h, tuy nhiên phim vẫn đạt hơn 50% thị phần khán giả, tức là cứ hai tivi bật lên thì trong đó có một chiếc đang xem Hoa Thiên Cốt. Ngoài ra, Hoa Thiên Cốt còn đạt thành tích Top 1 phim chiếu mạng năm 2015, Bộ phim truyền hình đầu tiên có lượt xem trên mạng phá 20 tỷ view, Top 1 chỉ số Baidu và lượng hot search năm 2015...

Tác phẩm còn gây sốt và tạo nên những câu chuyện thú vị như việc một tên trộm đã bị bắt tại tiệm Internet vì trong quá trình đi trốn, hắn vẫn muốn xem Hoa Thiên Cốt. Khi bị bắt, tên trộm chia sẻ: "Dù biết có nguy cơ bị lộ, nhưng tôi không thể ngừng tò mò về diễn biến tiếp theo của phim".

Có thể nói, Hoa Thiên Cốt có vai trò bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Với vai diễn này, cô cũng giành được giải Thị hậu Kim Ưng, một trong ba giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc.

Hiện tại truyền hình Trung Quốc có nhiều tác phẩm làm về mối tình thầy trò, nhưng khó có bộ phim có nội dung day dứt, tạo cảm giác cuốn hút như Hoa Thiên Cốt.

Phim không chỉ có thành tích rating, chỉ số truyền thông tốt, còn đi sâu vào đời sống văn hóa quần chúng Trung Quốc với những món ăn lấy cảm hứng từ hoa đào trong phim, hình ảnh của Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa được in trên vật phẩm hàng ngày, trang phục, thức ăn... thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phim.