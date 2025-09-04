Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Sao quốc tế 04/09/2025 18:00

Có thể nói, Hoa Thiên Cốt có vai trò bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Với vai diễn này, cô cũng giành được giải Thị hậu Kim Ưng, một trong ba giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc.

Bộ phim Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính lên sóng 10 năm nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho diễn xuất của dàn diễn viên, nội dung cuốn hút và khen ngợi đây là "tác phẩm đỉnh cao của thể loại ngôn tình cổ trang tiên hiệp".

Sina cho biết thêm từ khi phát sóng đến hết năm 2015, nhờ thành công của Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh đã tăng thêm 30 triệu người hâm mộ trên trang cá nhân. Đồng thời, bộ phim này cũng giúp nữ diễn viên bật lên thành ngôi sao hạng A trong giới giải trí Hoa ngữ.

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh vốn không được đào tạo bài bản về diễn xuất, cô mất tới 9 năm đóng vai phụ mới dần được trao cho các vai nữ chính. So với các tiểu hoa đán cùng lứa sinh sau năm 1985 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng muộn hơn. Sau thành công của Hoa Thiên Cốt, cô mới chính thức bước chân vào hàng ngũ sao hạng A.

Hoa Thiên Cốt là bộ phim có thành công bùng nổ khắp châu Á vào năm 2015. Thời điểm lên sóng, phim đạt nhiều thành tích như top một rating trong tất cả bộ phim đang chiếu. Dù Hoa Thiên Cốt phát sóng vào thời điểm đêm khuya từ 22h, tuy nhiên phim vẫn đạt hơn 50% thị phần khán giả, tức là cứ hai tivi bật lên thì trong đó có một chiếc đang xem Hoa Thiên Cốt. Ngoài ra, Hoa Thiên Cốt còn đạt thành tích Top 1 phim chiếu mạng năm 2015, Bộ phim truyền hình đầu tiên có lượt xem trên mạng phá 20 tỷ view, Top 1 chỉ số Baidu và lượng hot search năm 2015...

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới - Ảnh 2

Tác phẩm còn gây sốt và tạo nên những câu chuyện thú vị như việc một tên trộm đã bị bắt tại tiệm Internet vì trong quá trình đi trốn, hắn vẫn muốn xem Hoa Thiên Cốt. Khi bị bắt, tên trộm chia sẻ: "Dù biết có nguy cơ bị lộ, nhưng tôi không thể ngừng tò mò về diễn biến tiếp theo của phim".

Có thể nói, Hoa Thiên Cốt có vai trò bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Với vai diễn này, cô cũng giành được giải Thị hậu Kim Ưng, một trong ba giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc.

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới - Ảnh 3

Hiện tại truyền hình Trung Quốc có nhiều tác phẩm làm về mối tình thầy trò, nhưng khó có bộ phim có nội dung day dứt, tạo cảm giác cuốn hút như Hoa Thiên Cốt.

Phim không chỉ có thành tích rating, chỉ số truyền thông tốt, còn đi sâu vào đời sống văn hóa quần chúng Trung Quốc với những món ăn lấy cảm hứng từ hoa đào trong phim, hình ảnh của Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa được in trên vật phẩm hàng ngày, trang phục, thức ăn... thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phim.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung trở nên náo nhiệt khi phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải loạt ảnh chụp mới của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi mua sắm, vẻ ngoài của nhóc tỳ gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi mua sắm, vẻ ngoài của nhóc tỳ gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với hình ảnh xuề xòa tại quán cafe

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với hình ảnh xuề xòa tại quán cafe

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày 14/7-15/7 âm lịch, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, ngập tràn hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày 14/7-15/7 âm lịch, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành