Hoa Nhi Dữ Thiếu Niên: Dương Mịch cùng Đinh Trình Hâm chia sẻ cách giải tỏa căng thẳng của bản thân, đơn giản đến mức ít ai ngờ tới

Hoa Nhĩ Dữ Thiếu Niên là chương trình tạp kỹ tập trung du lịch cắm trại nghỉ dưỡng vui vẻ, trong quá trình quay sẽ không được dùng điện thoại hay bất kỳ hình thức có liên quan tới internet nào. Nên chắc chắn các thành viên tham gia sẽ phải có một giai đoạn không xuất hiện trên công chúng haycập nhật trạng thái trên Weibo hoặc Douyin.

Theo Sina đưa tin bảng xếp hạng giá trị thương mại của nghệ sĩ Hoa ngữ trong 3 tháng đầu năm 2021 được công bố. Dương Mịch là minh tinh đứng đầu ở cả hai danh sách Ngôi sao có giá trị kinh doanh cao nhất và Ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất showbiz.

Dương Mịch được đánh giá là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số tích cực. Nữ diễn viên phát triển toàn diện ở các mảng phim ảnh , thời trang , show giải trí .



Ảnh sưu tầm: Internet

Do đó lịch Trình của Dương Mịch rất dày đặc, vì thế khi tin cô tham gia vào chương trình Hoa Nhĩ Dữ Thiếu Niên thì người hâm mộ đều rất đồng tình ủng hộ. Vì tất cả đều mong Dương Mịch sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ cùng mọi người, hưởng thụ cuộc sống và thư giãn một cách thoải mái nhất.

Hoa Nhĩ Dữ Thiếu Niên mùa 4, có sự tham giả của Dương Mịch. Nguồn ảnh Weibo

Dương Mịch thẳng thắn nói ra giải tỏa căng thẳng của mình. Nguồn ảnh: Weibo

Đình Trình Hâm cũng có quan điểm tương đồng với Dương Mịch. Nguồn ảnh: Weibo

Trong tập 4, Dương Mịch đã có chia sẻ về cách giải tỏa căng thẳng của mình với Đình Trình Hâm. Mọi người khi nghe xong đều rất ngạc nhiên, bởi vì phương pháp này thật sự quá mức là đơn giản nhưng lại có tác dụng với phần đông người.

Ảnh: Weibo

Dương Mịch đã chia sẻ rằng cô thích thích ngắm mọi người qua lại bên đường để xả stress, rồi sẽ mơ tưởng mình là họ và khi đó áp lực sẽ được giải tỏa. Đồng thời, Dương Mi cũng cho rằng, trưởng thành là điều tốt nhưng đồng thời chúng ta sẽ bắt đầu có những cảm giác ghen tỵ với người khác. Khi đó chúng ta nên hiểu rằng, bản thân mình đã nhận rất nhiều để hài lòng và cảm ơn, trong thế giới ồn ào này chúng ta cần phải là chúng ta. Những quan điểm của Dương Minh đều trùng khớp với Đình Trình Hâm, cả hai đều ngầm có những quan điểm tương đồng.

Ảnh sưu tầm: Internet

Trước đó Dương Mịch luôn là một trong những diễn viên được công chúng đánh giá là có IQ và EQ cao, khi cô đối mặt các tình huống làm khó nhưng vẫn có thể bình thản đưa ra những cách giải thích hợp lý cho bản thân và khiến đối phương phải biết khó mà lùi. Vì thế, đối với lần này chỉ là cách chia sẻ về phương pháp giải tỏa căng thẳng của mình mà Dương Mịch vẫn tạo ra độ tìm kiếm trên Weibo và khiến nhiều người tán thành.