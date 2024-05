Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương mắc sai lầm nghiêm trọng, thất bại ê chề không cứu nổi sự nghiệp lao dốc của Dương Mịch

Phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đã lên sóng được một thời gian và đang trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Ban đầu, phim được kỳ vọng vì có sự góp mặt của 2 ngôi sao tên tuổi. Thậm chí, phim còn đạt mức đặt trước hơn 7 triệu người.

Lý do khiến khán giả suy nghĩ như vậy bởi các cảnh đại chiến trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên diễn ra rất nhàm chán, đơn giản chỉ là những màn khoe hiệu ứng mà thôi.

Cư dân mạng cũng đưa ra sự so sánh cảnh chiến đấu của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên với một bộ phim tiên hiệp khác là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đóng chính. Dễ thấy, dù được chiếu từ 4 năm trước nhưng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát vẫn hoàn toàn vượt trội so với “bom xịt” của Dương Mịch.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên mắc phải một thiếu sót nghiêm trọng khác – không có chỉ đạo võ thuật. Bị đánh giá kém hơn Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đóng chính vào 4 năm trước.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên được xem là phim thứ 3 sau 2 tác phẩm của năm nay mà nữ diễn viên bị chê bai diễn xuất. Trước đó, Cáp Nhĩ Tân 1944 và phim điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết rời rạp chỉ sau 5 ngày.

Vậy nên, sự kỳ vọng của khán giả dành cho Dương Mịch ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là rất lớn nhưng kết quả cuối cùng không như mong đợi. Phần lớn khán giả chê bai diễn xuất của Dương Mịch. Cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đuối sức khi tham gia diễn xuất cùng sao nam trẻ.

Dương Mịch trong Cáp Nhĩ Tân 1944.

Phim điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết của Dương Mịch rời rạp chỉ sau 5 ngày.

Ánh mắt của Dương Mịch lờ đờ như thiếu ngủ.

Dương Mịch lộ rõ vẻ mệt mỏi, đuối sức khi tham gia diễn xuất cùng sao nam trẻ.

Thời điểm hiện tại, phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đang gặp rất nhiều khó khăn bởi số lượng người xem trực tuyến tại thời điểm có tập mới chỉ dao động từ 30.000 - 60.000 người - con số khá thấp. Thậm chí, lượng xem online thấp khiến thành tích vượt mốc nhiệt 9.000 trên nền tảng iQIYI của phim bị khán giả hoài nghi.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên là phần đầu của series Hồ yêu Tiểu Hồng Nương. Nội dung phim kể về mối tình ngang trái giữa hồ yêu Đồ Sơn Hồng Hồng và chàng thiếu niên Đông Phương Nguyệt Sơ.

Dương Mịch là người thủ vai hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng, còn nhân vật Đông Phương Nguyệt Sơ được thể hiện bởi Cung Tuấn. Bên cạnh hai diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh, Quách Hiểu Đình, Hồ Liên Hinh, Ngụy Triết Minh và nhiều gương mặt đáng chú ý khác. Bộ phim hiện đang chiếu trên nền tảng iQIYI.