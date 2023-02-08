Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra?

Sao quốc tế 08/02/2023 16:49

Vợ của Hồ Ca thực chất đã nhiều lần xuất hiện cùng anh nhưng truyền thông không hề phát tác ra mối quan hệ của hai người.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây loạt ảnh theo chân Hồ Ca trong các lịch trình trước đây đã được cánh săn ảnh nước này tung ra. Được biết, khi đó bà xã của anh là Hoàng Hi Ninh cũng đồng hành cùng nam diễn viên.

Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra? - Ảnh 1

Theo nguồn tin, thời điểm bộ ảnh này được chụp thì Hoàng Hi Ninh đã ở tháng thứ 4, thứ 5 của thai kỳ. Mặc dù luôn xuất hiện cùng nhau, nhưng với vai trò nhân viên trong ê-kíp của Hồ Ca, không ai biết mối quan hệ tình cảm của Cao Hi Ninh và ông xã. Cũng vì vậy, mà mặt của cô luôn bị bôi mờ trong các bức ảnh.

Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra? - Ảnh 2Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra? - Ảnh 3

Vào ngày 31/1 vừa qua, Hồ Ca bất ngờ thông báo rằng anh đã chào đón con đầu lòng với bà xã là một người ngoài ngành giải trí. Thông tin mà nam diễn viên đưa ra đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ và được nhiều người quan tâm.

Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra? - Ảnh 4

Nhanh chóng, danh tính của bà xã của Hồ Ca đã bị netizen tìm ra, cô sinh năm 1993 (kém anh 11 tuổi) và tên là Hoàng Ni Hinh. Cặp đôi quen biết nhau vì có cùng sở thích nuôi động vật. Cũng theo tin đồn này, hai người đã bí mật đăng ký kết hôn vào ngày 21/9/2022.

Tuy không hoạt động nghệ thuật, Hoàng Ni Hinh đảm nhận công việc trong đội ngũ của Hồ Ca. Trước đây, cô đã đồng hành cùng nam tài tử trong nhiều sự kiện, vì vậy fan của anh không còn xa lạ gì về cô gái này.

Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra? - Ảnh 5Hồ Ca từng nhiều lần xuất hiện công khai cùng vợ nhưng không ai nhận ra? - Ảnh 6

Trước khi công khai việc kết hôn và sinh con, Hồ Ca từng hẹn hò với những người đẹp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay thiên kim Lâm Hiểu. Ngoài ea, anh còn bị đồn kết hôn hay sinh con với Vương Hiểu Thần, Lưu Diệc Phi hay tái hợp với tình cũ,...

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Hoàng Hy Ninh - bà xã Hồ Ca - nhiều lần xuất hiện bên cạnh nam tài tử cùng vòng 2 to thấy rõ.

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