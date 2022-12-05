Hình ảnh mới nhất của Tôn Di hậu ly hôn khiến khán giả hốt hoảng vì quá gầy

Ngoại hình của nữ diễn viên Tôn Di thời gian gần đây là chủ đề được công chúng vô cùng quan tâm.

Mới đây một cư dân mạng đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh cô được chụp chung với Tôn Di khi vô tình gặp được nữ diễn viên tại một cơ sở khám chữa bệnh. Tôn Di được khen nhiều về nhan sắc, nhiều người khẳng định vẫn thấy cô "tỏa sáng" dù đeo khẩu trang.

Tôn Di bị sụt cân nhiều sau khi trở lại hoạt động hậu ly hôn chồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít khán giả đã bày tỏ sự lo lắng khi nhìn xuống nửa thân dưới của Tôn di. Nữ diễn viên dù diện trang phục kín đáo vẫn bị lộ khuyết điểm là đôi chân siêu gầy, thiếu sức sống.

Được biết, Tôn Di hoạt động nghệ thuật vô cùng chăm chỉ kể từ sau khi ly hôn với Đổng Tử Kiện. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến cô sụt cân nhiều và trở nên gầy gò, thiếu sức sống.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện thông báo ly hôn vào đầu tháng 8 vừa qua - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 8/8, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn trên Weibo cá nhân. Cặp đôi khẳng định chia tay trong hòa bình, đồng thời cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con gái trong tương lai.

Một nguồn tin thân cận cho biết Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly thân từ đầu năm 2022. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Do không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống dẫn đến việc cả hai phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. "Họ chệch nhịp và không còn đi chung hướng", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, cũng có thông tin lại tiết lộ việc Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hon là do ảnh hưởng từ mẹ chồng là Vương Kinh Hoa. Theo đó, Vương Kinh Hoa không ưng cô con dâu này, thế nên Tôn Di và Đồng Tử Kiện mặc dù đã về chung một nhà 5 năm trời và có một cô công chúa đáng yêu, nhưng Tôn Di vẫn không được nhà chồng tổ chức đám cưới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-moi-nhat-cua-ton-di-hau-ly-hon-khien-khan-gia-hot-hoang-vi-qua-gay-531852.html