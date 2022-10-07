Hậu scandal trốn thuế, Vi Á sau khi nộp phạt số tiền khủng 203 triệu USD bây giờ đang ra sao?

Mất tích kể từ scandal trốn thuế và phải đóng phạt số tiền khủng lồ nhưng cuộc sống hiện tại của Vi Á lại khiến nhiều netizen phải bất ngờ.
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Sau khoảng thời gian dài sống ẩn vì scandal trốn thuế bị lộ ra và buộc phải đóng phát với số tiền cực khủng lên đến 203 triệu USD, chứng kiến số tiền đó hầu hết mọi người đều cho rằng cô nàng khó có thể trả nổi bởi doanh thu của nữ ca sĩ trong vài năm trước đó cũng không quá cao. Tuy nhiên, trái ngược với hầu hết dự đoán của nhiều người Vi Á không chỉ đóng đủ số tiền phạt kể trên mà còn đang có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.
Sở dĩ cô nàng vẫn không hề phá sản sau khi đóng một số tiền lớn là bởi do trước đây nhờ biết cách đầu tư lẫn kinh doanh một cách hợp lý nên số tài sản của nữ ca sĩ đang rất lớn ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, một vài trang thông tin xứ Trung còn cho biết hoạt động đầu tư kinh doanh có thể giúp vợ chồng Vi Á bỏ túi hàng trăm triệu NDT mỗi năm.
Từ năm 2020, vợ chồng nữ ca sĩ đã đầu tư 150 triệu NDT (21 triệu USD) vào công ty gia công đồ gia dụng Deerma. Đơn vị này hiện là xưởng đúc của Xiaomi. Tầm nhìn kinh doanh giúp Vi Á và chồng Đổng Hải Phong có được khoản lãi khổng lồ hàng năm. Vợ chồng Vi Á là cổ đông lớn thứ 7 của Deerma.
Vi Á sinh năm 1985, là một trong 3 cái tên nổi bật trong nền thương mại điện tử Trung Quốc. Cô được xếp vào hàng triệu phú với thu nhập rơi vào mức hàng chục triệu USD một năm chỉ nhờ livestream bán hàng trên mạng.
Tháng 5/2021, người đẹp và chồng Đổng Hải Phong vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc, theo tạp chí kinh tế - tài chính New Fortune. Vi Á sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD. Cô là một trong ba nữ tỷ phú thuộc thế hệ 8X đi lên từ hai bàn tay trắng, bên cạnh Uông Oánh của công ty Vụ Tâm và Cung Doanh Doanh của Yidu Tech.