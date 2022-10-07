Hậu scandal trốn thuế, Vi Á sau khi nộp phạt số tiền khủng 203 triệu USD bây giờ đang ra sao?

Sau khoảng thời gian dài sống ẩn vì scandal trốn thuế bị lộ ra và buộc phải đóng phát với số tiền cực khủng lên đến 203 triệu USD, chứng kiến số tiền đó hầu hết mọi người đều cho rằng cô nàng khó có thể trả nổi bởi doanh thu của nữ ca sĩ trong vài năm trước đó cũng không quá cao. Tuy nhiên, trái ngược với hầu hết dự đoán của nhiều người Vi Á không chỉ đóng đủ số tiền phạt kể trên mà còn đang có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.

Vi Á - Ảnh: Internet

Sở dĩ cô nàng vẫn không hề phá sản sau khi đóng một số tiền lớn là bởi do trước đây nhờ biết cách đầu tư lẫn kinh doanh một cách hợp lý nên số tài sản của nữ ca sĩ đang rất lớn ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, một vài trang thông tin xứ Trung còn cho biết hoạt động đầu tư kinh doanh có thể giúp vợ chồng Vi Á bỏ túi hàng trăm triệu NDT mỗi năm.