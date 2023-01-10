Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị đồn ngoại tình với người đã có vợ: Thực hư câu chuyện ra sao?

Sao quốc tế 10/01/2023 11:29

Angelababy bất ngờ bị đồn ngoại tình với đồng nghiệp đã có gia đình.

Sau khi cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chấm dứt, chuyện tình cảm sau đó của cả 2 đều nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ. 

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị đồn ngoại tình với người đã có vợ: Thực hư câu chuyện ra sao? - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy hồi còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Trong lúc chồng cũ đang vui vẻ tình tứ bên cô người yêu tin đồn hot girl, nữ diễn viên Angelababy lại vướng phải tinh đồn làm ''tiểu tam'' phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Thông tin nữ diễn làm kẻ thứ 3 đã thực sự khiến cho netizen không khỏi phần bất ngờ. 

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị đồn ngoại tình với người đã có vợ: Thực hư câu chuyện ra sao? - Ảnh 2
Bức ảnh khiến cô nàng gặp họa - Ảnh: Internet

Cụ thể sự việc bắt đầu từ bức ảnh nữ diễn viên chụp chung với Quan Triết - một nam ca sĩ đã có gia đình. Cả hai cùng đi trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng và có nhiều hành động thân mật. Chưa hết, nữ diễn viên còn bị bắt gặp đi cùng anh này vào một quán bar. 

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị đồn ngoại tình với người đã có vợ: Thực hư câu chuyện ra sao? - Ảnh 3
 Cô nàng liên tục gặp họa kể từ khi ly hôn - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh được lan truyền, Angelababy bị chỉ trích dữ dội vì thân thiết với người đã có gia đình. Tuy nhiên người hâm mộ bênh vực rằng đây là chuyến đi chơi của hội bạn thân, đồng thời cá nhân Quan Triết cũng chụp chung với nhiều người chứ không hề có dấu hiệu đi chơi riêng với mỹ nhân Angelababy. 

Sau khi ly hôn, Angelababy vẫn chưa thể thoát khỏi vận đen khi liên tực gặp nhiều khó khăn từ sự nghiệp cho đến cuộc sống. Netizen hy vọng bước vào năm mới 2023, cô nàng sẽ vượt qua và dần dần trở lại với trạng thái vui vẻ yêu đời.  

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