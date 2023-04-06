Hậu lộ clip nóng chấn động Hoa ngữ năm 2003, Trương Ngọc tái xuất sau 20 năm bị 'cấm vận'

Sao quốc tế 06/04/2023 14:14

Cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trương Ngọc đã được gỡ "cấm vận" và bắt đầu nhận dự án mới.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc bàn tán trước thông tin Trương Ngọc được gỡ "cấm vận" và bắt đầu nhận dự án mới. Cụ thể, vào ngày 6/4, Sina đưa tin phóng viên Đỗ Ân Hồ chia sẻ Trương Ngọc đã ký hợp đồng diễn xuất mới sau hai thập kỷ bị hắt hủi ở showbiz Trung Quốc. Theo Đỗ Ân Hồ, ông nhận được cuộc gọi báo tin vui từ nữ diễn viên Đế quốc Khang Hi.

"Trương Ngọc rất xúc động. Cô ấy biết ơn khi có được cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật", phóng viên Đỗ Ân Hồ nói. Hiện, chưa rõ dự án phim Trương Ngọc tham gia diễn xuất.

Hậu lộ clip nóng chấn động Hoa ngữ năm 2003, Trương Ngọc tái xuất sau 20 năm bị 'cấm vận' - Ảnh 1

Về hoàn cảnh của Trương Ngọc, Đỗ Ân Hồ cho biết nữ diễn viên sống cuộc đời "tủi nhục, trầm mặc" ở quê 20 năm qua. Cô chỉ giữ liên lạc với vài người bạn thuộc showbiz, trong đó có ông.

 

Năm 2003, trên tờ Tin tức Bắc Kinh, Trương Ngọc gây rúng động dư luận khi phơi bày góc khuất gạ tình đổi vai diễn của minh tinh ở showbiz Trung Quốc. Nữ diễn viên thừa nhận có được tất cả vai diễn trong sự nghiệp thông qua việc lên giường với 30 đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất.

Hậu lộ clip nóng chấn động Hoa ngữ năm 2003, Trương Ngọc tái xuất sau 20 năm bị 'cấm vận' - Ảnh 2

Để chứng minh lời nói của mình, Trương Ngọc công bố hơn 20 video "cảnh nóng" gây sốc của cô cùng các đạo diễn, trong đó có nhà làm phim danh tiếng Hoàng Kiện Trung.

Năm 2004, Trương Ngọc kiện Hoàng Kiện Trung và 2 đạo diễn khác ra tòa với cáo buộc phỉ báng. Ba nhà sản xuất phim này có bài viết tố cáo Trương Ngọc mượn tiền không trả, quấy rối gia đình người khác, cố tình gây sức ép để được đóng phim. Kết quả, cô thua kiện. Trương Ngọc khiếu nại nhưng tòa án vẫn giữ phán quyết ban đầu.

Sau scandal chấn động này, Trương Ngọc không còn được mời đóng thêm phim nào. Cô lặng lẽ lập gia đình và không xuất hiện trước ống kính. Cái tên Trương Ngọc bị "xóa sổ" ở showbiz xứ Trung. 

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Vợ chồng Củng Lợi và nhà soạn nhạc Jean-Michel Jarre được trông thấy đi cùng chuyên cơ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp xuống Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Ngọc sao hoa ngữ sao châu á diễn viên Trương Ngọc làng sao

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Loạt ảnh vợ chồng Củng Lợi tháp tùng Tổng thống Pháp đến Trung Quốc

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chưa thể 'bứt phá' sau 'Quy lộ' vì lý do này

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chưa thể 'bứt phá' sau 'Quy lộ' vì lý do này

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Sự nghiệp lận đận của 'mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm nghi bị bạn trai bán 'clip nóng' để gán nợ

Rộ tin Phùng Thiệu Phong mắc bệnh trầm cảm hậu ly hôn, mẹ chồng cầu xin Triệu Lệ Dĩnh điều này

Rộ tin Phùng Thiệu Phong mắc bệnh trầm cảm hậu ly hôn, mẹ chồng cầu xin Triệu Lệ Dĩnh điều này

Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn

Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn

Vướng phải nghi vấn bán clip nóng Cảnh Điềm, đời tư hỗn loạn đến bất ngờ của Trương Kế Khoa

Vướng phải nghi vấn bán clip nóng Cảnh Điềm, đời tư hỗn loạn đến bất ngờ của Trương Kế Khoa

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê