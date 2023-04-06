Hậu lộ clip nóng chấn động Hoa ngữ năm 2003, Trương Ngọc tái xuất sau 20 năm bị 'cấm vận'

Cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trương Ngọc đã được gỡ "cấm vận" và bắt đầu nhận dự án mới.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc bàn tán trước thông tin Trương Ngọc được gỡ "cấm vận" và bắt đầu nhận dự án mới. Cụ thể, vào ngày 6/4, Sina đưa tin phóng viên Đỗ Ân Hồ chia sẻ Trương Ngọc đã ký hợp đồng diễn xuất mới sau hai thập kỷ bị hắt hủi ở showbiz Trung Quốc. Theo Đỗ Ân Hồ, ông nhận được cuộc gọi báo tin vui từ nữ diễn viên Đế quốc Khang Hi.

"Trương Ngọc rất xúc động. Cô ấy biết ơn khi có được cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật", phóng viên Đỗ Ân Hồ nói. Hiện, chưa rõ dự án phim Trương Ngọc tham gia diễn xuất.

Về hoàn cảnh của Trương Ngọc, Đỗ Ân Hồ cho biết nữ diễn viên sống cuộc đời "tủi nhục, trầm mặc" ở quê 20 năm qua. Cô chỉ giữ liên lạc với vài người bạn thuộc showbiz, trong đó có ông.

Năm 2003, trên tờ Tin tức Bắc Kinh, Trương Ngọc gây rúng động dư luận khi phơi bày góc khuất gạ tình đổi vai diễn của minh tinh ở showbiz Trung Quốc. Nữ diễn viên thừa nhận có được tất cả vai diễn trong sự nghiệp thông qua việc lên giường với 30 đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất.

Để chứng minh lời nói của mình, Trương Ngọc công bố hơn 20 video "cảnh nóng" gây sốc của cô cùng các đạo diễn, trong đó có nhà làm phim danh tiếng Hoàng Kiện Trung.

Năm 2004, Trương Ngọc kiện Hoàng Kiện Trung và 2 đạo diễn khác ra tòa với cáo buộc phỉ báng. Ba nhà sản xuất phim này có bài viết tố cáo Trương Ngọc mượn tiền không trả, quấy rối gia đình người khác, cố tình gây sức ép để được đóng phim. Kết quả, cô thua kiện. Trương Ngọc khiếu nại nhưng tòa án vẫn giữ phán quyết ban đầu.

Sau scandal chấn động này, Trương Ngọc không còn được mời đóng thêm phim nào. Cô lặng lẽ lập gia đình và không xuất hiện trước ống kính. Cái tên Trương Ngọc bị "xóa sổ" ở showbiz xứ Trung.

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