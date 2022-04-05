Gong Hyo Jin đón sinh nhật tuổi 42 với nụ cười tươi rực rỡ, quả nhiên "người có tình yêu" đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc

Sao quốc tế 05/04/2022 19:44

Mới đây, cô nàng Gong Hyo Jin vừa đón sinh nhật tuổi 42 đầy niềm vui và lời chúc mừng từ người thân, bạn bè. Được biết, gần đây cô vừa công khai bạn trai kém 10 tuổi sau hôn lễ của "cặp đôi vàng" BinJin.

Trong các bức ảnh được đăng tải gần đây trên SNS, nữ diễn viên Gong Hyo Jin nở nụ cười cực kỳ hạnh phúc khi được bạn bè chúc mừng sinh nhật.

Gong Hyo Jin đón sinh nhật tuổi 42 với nụ cười tươi rực rỡ, quả nhiên 'người có tình yêu' đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc - Ảnh 1

Gong Hyo Jin đón sinh nhật tuổi 42 với nụ cười tươi rực rỡ, quả nhiên 'người có tình yêu' đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc - Ảnh 2

Trong ảnh, Gong Hyo Jin tươi cười khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè của mình. Đặc biệt, chiếc bánh sinh nhật trước mặt cô nàng có ghi dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY HYO JIN" với những cây nến hoa được trang trí xung quanh tên cô. 

Trong một video khác, diễn viên Uhm Ji Won và những người bạn khác đã chúc mừng Gong Hyo Jin bằng bài hát chúc mừng sinh nhật. 

Gong Hyo Jin, trước ngày sinh nhật đã đăng trên tải lên Instagram cá nhân với dòng trạng thái: "Vào sinh nhật sắp tới của mình, mình sẽ chỉ nhận những lời chúc mừng thôi nhé!". 

Được biết, Gong Hyo Jin đã trở thành chủ nhân của bó hoa cưới trong hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin và sau đó cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi thừa nhận mối quan hệ với nam ca sĩ Kevin Oh. 

Gong Hyo Jin cũng xác nhận tham gia bộ phim "Ask the Stars", đảm nhận vai Eve Kim - một phi hành gia người Mỹ gốc Hàn.

Theo Kyunghyang Sports

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