Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi

Sao quốc tế 03/01/2024 13:36

Động thái mới đây của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi như ngầm 'đáp trả' những tin đồn ly hôn thời gian gần đây.

Mới đây, cánh săn ảnh xứ Trung đã ghi lại được khoảnh khắc vợ chồng Lưu Thi ThiNgô Kỳ Long và con trai xuất hiện cùng nhau tại hầm gửi xe. Theo đó, Lưu Thi Thi bế con trai, còn Ngô Kỳ Long xách đồ, hai vợ chồng đưa bé đi chơi rồi bước lên xe. Sau khi lên xe, Ngô Kỳ Long còn lấy điện thoại di động ra nói chuyện một lúc, rồi quay ra sau trò chuyện với Lưu Thi Thi, đưa điện thoại di động cho Lưu Thi Thi xem. Hai người tương tác vui vẻ, không có rào cản. Gia đình ba người êm đềm và hạnh phúc, không có dấu hiệu gì là bất hòa.

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 1

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 2


Cánh săn ảnh xứ Trung đã ghi lại được khoảnh khắc vợ chồng Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long và con trai xuất hiện cùng nhau tại hầm gửi xe. 

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều nghi vấn cho rằng, mối quan hệ giữa vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã rạn nứt từ lâu. Vô số bằng chứng được đưa ra như Lưu Thi Thi không đeo nhẫn cưới, hay như nghi vấn Ngô Kỳ Long chặn tên vợ trên Weibo,.. Thậm chí, một MC nổi tiếng trong giới giải trí xứ Đài (Trung Quốc), còn tiết lộ trong năm 2024, cặp đôi sẽ chính thức tuyên bố ly hôn. 

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 3

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 4

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 5

Mạng xã hội lan truyền nhiều nghi vấn cho rằng, mối quan hệ giữa vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã rạn nứt từ lâu.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn. Họ gặp nhau khi cùng hợp tác trong dự án Bộ Bộ Kinh Tâm. Sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò và tiến tới hôn nhân sau 4 năm. Ở thời điểm công khai chuyện tình cảm, cặp đôi bị phản ứng dữ dội với khoảng cách tuổi tác lên đến 17 tuổi, hơn nữa đàng trai cũng đã từng trải qua một đời vợ.

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 6
Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn.
Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 7
Họ gặp nhau khi cùng hợp tác trong dự án Bộ Bộ Kinh Tâm.

Đến năm 2019, tổ ấm của cặp sao này càng viên mãn khi họ chính thức chào đón con trai đầu lòng Bộ Bộ. Cuộc sống hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long luôn khiến fan tò mò bởi sau khi kết hôn, họ hầu như không xuất hiện chung hay công khai bày tỏ tình cảm. Từ khi kết hôn, họ dính nhiều tin đồn như Ngô Kỳ Long vô sinh, Ngô Kỳ Long yêu nữ trợ lý...

Giữa lúc dính tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xuất hiện bên nhau, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh 8
Đến năm 2019, tổ ấm của cặp sao này càng viên mãn khi họ chính thức chào đón con trai đầu lòng Bộ Bộ.
Ngô Kỳ Long chặn tên của Lưu Thi Thi trên MXH, nghi vấn cặp đôi ra tòa ly hôn vào năm 2024?

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phát hiện ra Ngô Kỳ Long đã chặn tên của bà xã Lưu Thi Thi trên Weibo.

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