Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024?

Sao quốc tế 31/12/2023 20:05

“Chiến thần bóc phốt”, dự đoán cặp nào là cặp đó ly hôn vừa tiếp tục đưa ra phán đoán năm 2024, cặp vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sẽ thông báo chia tay.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long là một trong những cặp vợ chồng hiếm hoi vẫn còn giữ mối quan hệ tình cảm tốt đẹp của showbiz Hoa Ngữ. Thế nhưng, không ít lần cặp đôi Bộ Bộ Kinh Tâm bị đồn đoán đã chia tay. Mới đây, một nguồn tin thân cận trong giới giải trí tiếp tục tiết lộ nhiều góc khuất không êm đẹp trong cuộc hôn nhân giữa Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cả hai ngày càng xa cách.

Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 1
Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sẽ tuyên bố ly hôn vào năm tới?

Nam MC đã tiết lộ Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nhiều khả năng sẽ tuyên bố ly hôn vào năm 2024. Thời điểm cụ thể không được hé lộ nhưng người này khẳng định không còn lâu nữa cả hai sẽ chính thức "đường ai nấy đi".

Nam MC này là người rất có tiếng trong showbiz và thường đưa ra những tin tức nóng hổi và cực kỳ chính xác về hôn nhân của người nổi tiếng. Điển hình trong đó là việc "bóc" mối quan hệ giữa Vương Lực Hoành và Từ Nhược Tuyên. Tiếp đến là thông tin ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Tuy trước đó cặp đôi lên tiếng phủ nhận nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một tuyên bố ly hôn.

Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 2
Nam MC cho biết mối quan hệ của vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long rạn nứt là do việc sống xa nhau 1 khoảng thời gian dài.

Và lần này, không chỉ thông tin về việc Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sẽ ly hôn thì còn hé lộ thông tin chi tiết về hôn nhân của họ. Theo nam MC, mối quan hệ của vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long rạn nứt là do việc sống xa nhau 1 khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, vì lợi ích tài chính của công ty chung mà cả hai vẫn giữ hình ảnh vợ chồng hạnh phúc, hòa hợp trước truyền thông cũng như người hâm mộ.

Ngoài ra, Lưu Thi Thi còn gần đây cũng bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Nhiều người cho rằng, việc nữ diễn viên bỏ nhẫn cưới chứng tỏ mối quan hệ giữa cô cùng ông xã Ngô Kỳ Long đã rạn nứt. Không những vậy, vào ngày sinh nhật của Lưu Thi Thi mới đây, Ngô Kỳ Long cũng không đăng bài chúc mừng như những năm trước mà chỉ chia sẻ bài đăng quảng bá cho bộ phim mới của bản thân.

Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 3
 Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nhiều lần lên tiếng đính chính trước tin đồn ly hôn. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi không mâu thuẫn như trên mạng đồn đoán. Bằng chứng là cách đây ít tháng, Ngô Kỳ Long vẫn còn đưa con trai đến phim trường thăm vợ và mang theo nhiều quà để cho cô bồi bổ. Một số netizen còn chỉ ra rằng trước khi công bố ly hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch vẫn đăng bài thân thiết với nhau nên việc chia sẻ bài đăng trên mạng không chứng minh được mối quan hệ ngoài thực tế.

Trước những nghi vấn tan vỡ, thời gian đầu, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng thời gian gần đây, cả hai không đưa ra thêm phản hồi nào khác.

Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 4
Ngô Kỳ Long vẫn còn đưa con trai đến phim trường thăm vợ. 

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trải qua 4 năm hẹn hò. Năm 2015, hai người nên duyên vợ chồng. Năm 2019, con trai họ chào đời và được bố mẹ đặt tên Bộ Bộ - lấy hai chữ đầu của phim Bộ Bộ Kinh Tâm - tác phẩm se duyên cho Thi Thi và Ngô Kỳ Long hồi năm 2011. 

Hôn nhân của Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi vốn kín tiếng. Tài tử Bộ Bộ Kinh Tâm những năm gần đây gần như đã giải nghệ. Ngoài các chương trình tạp kỹ và phim truyền hình do chính anh đầu tư, anh hầu như không có tác phẩm nào.

Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 5
Ngô Kỳ Long và bà xã nên duyên sau khi cùng tham gia Bộ Bộ Kinh Tâm. 

Ngô Kỳ Long là người gốc Đài Loan, nổi tiếng với loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiệp nữ náo thiên quan, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... Trước khi lấy Lưu Thi Thi, anh một lần kết hôn, nhưng cuộc tình sớm tan vỡ.

Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 6
Sau khi kết hôn, Ngô Kỳ Long tập trung kinh doanh, lo cho gia đình. 
Vạch trần hôn nhân không êm đẹp của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, sẽ công bố ly hôn trong năm 2024? - Ảnh 7
Lưu Thi Thi vừa trở lại màn ảnh với dự án Nhất Niệm Quan Sơn.

Lưu Thi Thi là ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Gần đây, Lưu Thi Thi quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim gây tiếng vang lớn là Nhất Niệm Quan Sơn. Sắp tới, cô còn một bộ phim đầu tư hoành tráng không kém là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên.

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