'Giai nhân xứ Hàn' Han Ga In xúc động chia sẻ cảm nghĩ về đấng sinh thành, nghẹn ngào tự nhận mình là "đứa con gái 70 điểm"

Sao quốc tế 30/04/2022 11:46

Mới đây, nữ diễn viên Ha Ga In đã tự chấm bản thân 70 điểm với tư cách là một người con gái, cô cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt với bố mẹ mình.

Trong chương trình "Circle House" của đài SBS được phát sóng vào ngày 28, bàn về chủ đề 'Bài tập về nhà khó nhất thế giới - Người mẹ xấu xa của tôi' với sự tham gia của nữ diễn viên Han Ga In và phóng viên Noh Hong Cheol. 

Phóng viên Noh Hong Cheol thở dài khi kể về câu chuyện của bố mẹ, anh nghẹn ngào không nói nên lời.

'Giai nhân xứ Hàn' Han Ga In xúc động chia sẻ cảm nghĩ về đấng sinh thành, nghẹn ngào tự nhận mình là 'đứa con gái 70 điểm' - Ảnh 1

Noh Hong Cheol nói: “Tôi giỏi tất cả mọi thứ nhưng điều duy nhất tôi không giỏi là thân bố mẹ đẻ mình". 

Anh nói tiếp: "Khi ở nhà, tôi khá im lặng. Tôi không hay nói chuyện với bố mẹ mình", "Có hơi xấu hổ nhưng tôi nghĩ mình đang làm gì đó sai. Tôi nghĩ với tư cách là một người con tôi chỉ được khoảng 80 điểm". 

Tuy nhiên, ngay khi nghe câu chuyện của Noh Hong Cheol, Ri Jeong tự hào nói: "Tôi nghĩ điểm của tôi là 100 luôn ấy", "Tôi không tự nói vậy đâu. Chính mẹ và bố tôi đã trực tiếp nói với tôi rằng tôi được 100 trong mắt họ. Cách đây không lâu, tôi còn đổi xe cho mẹ". 

Nữ diễn viên Han Ga In tiếp tục câu chuyện: "Mẹ tôi nói rằng tôi là một đứa con gái 100 điểm, nhưng chính tôi lại nghĩ, tôi chỉ được khoảng 70". 

'Giai nhân xứ Hàn' Han Ga In xúc động chia sẻ cảm nghĩ về đấng sinh thành, nghẹn ngào tự nhận mình là 'đứa con gái 70 điểm' - Ảnh 2

Thêm vào đó, nam diễn viên Lee Seung Gi nói thêm: "Tôi nghĩ điểm của tôi sẽ cao hơn Noh Hong Cheol hyung, tôi tầm 82 điểm. Tôi luôn cố gắng gặp họ mỗi tháng một lần. Trước những lời nói của Seung Gi, Noh Hong Cheol đã bật cười: "Tôi không nhớ là tôi đã gặp họ khi nào. Chỉ tốn 10 phút lái xe thôi nhưng tôi còn không đến gặp họ. Con xin lỗi bố mẹ. Con nghĩ nên thay đổi điểm của mình thành 50".

Theo New1korea

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