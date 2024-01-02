Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này

Sao quốc tế 02/01/2024 12:53

Vào tối ngày 31/12, tạo hình trong đêm giao thừa của Triệu Lộ Tư đang nhận được nhiều lời khen có cánh của cộng đồng mạng.

Vào ngày 31/12/2023, Gala Giao thừa và chào năm mới 2024 của các đài truyền hình Trung Quốc như Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang... trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn mỹ nữ hàng đầu showbiz. Tại các đại nhạc hội, dàn mỹ nhân Cbiz nói trên đều được khen nhan sắc hút mắt, rực rỡ. 

Đặc biệt, tạo hình thần nữ Đôn Hoàng lộng lẫy, ấn tượng của Triệu Lộ Tư khiến người xem khó có thể rời mắt, lên ngay hot search ngay khi phòng làm việc vừa đăng tải. Cô nàng cũng ghi điểm với màn trình diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp của mình.

Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 1Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 2Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 3Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 4

Tuy nhiên, màn trình diễn của họ lại gây ra nhiều tranh cãi. Triệu Lộ Tư bị chê múa kém, thần thái thua cả vũ công múa phụ họa.

 

Trong tiết mục Vịnh trăng khuyết, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng, khoe nhan sắc ngọt ngào và vòng 2 thon gọn. Tuy nhiên, tiết mục biểu diễn của tiểu hoa đán này lại không được đa số khán giả đánh giá cao. Nữ diễn viên sinh năm 1998 bị chê múa kém, động tác thiếu sự uyển chuyển và cuốn hút.

Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 5Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 6Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 7Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này - Ảnh 8

Chưa kể, dù studio tung ra bộ hình lung linh trước đó, Triệu Lộ Tư lên sân khấu lại bị lu mờ hẳn so với các vũ công phụ hoạ. Cô nàng bị đánh giá chọn màu sắc váy áo, tone trang điểm nude kiểu Hàn Quốc không hợp với tạo hình nữ thần phi thiên. 

 

 

Trên sân khấu, người đẹp Thần ẩn bị đánh giá chìm nghỉm nhan sắc, thua kém hoàn toàn về thần thái khi ở chung khung hình với các vũ công phụ họa chuyên nghiệp, ăn mặc đúng với phong cách Đôn Hoàng. Tiết mục của Triệu Lộ Tư có người đẹp, đồ đẹp, nhạc hay, điệu múa dàn dựng ổn nhưng tất cả không ăn khớp với nhau.

Sau loạt tranh cãi gay gắt, Triệu Lộ Tư được khen có tiến bộ, giúp phim Thần ẩn lập thành tích mới

Sau loạt tranh cãi gay gắt, Triệu Lộ Tư được khen có tiến bộ, giúp phim Thần ẩn lập thành tích mới

Phim Hoa ngữ "Thần ẩn" đã phát sóng được một chặng đường và xảy ra nhiều tranh luận trái chiều với khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau loạt tranh cãi gay gắt, Triệu Lộ Tư được khen có tiến bộ, giúp phim Thần ẩn lập thành tích mới

Sau loạt tranh cãi gay gắt, Triệu Lộ Tư được khen có tiến bộ, giúp phim Thần ẩn lập thành tích mới

Vì sao phim Thần ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ 'nhạt nhẽo' nhất trong năm 2023?

Vì sao phim Thần ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ 'nhạt nhẽo' nhất trong năm 2023?

Sự nghiệp Triệu Lộ Tư ngày càng 'trượt dốc' dù có 3 bộ phim phát sóng trong năm 2023

Sự nghiệp Triệu Lộ Tư ngày càng 'trượt dốc' dù có 3 bộ phim phát sóng trong năm 2023

Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn'

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn'

Dù xinh đẹp ở sự kiện mới, nhưng ai nấy đều 'tiếc hùi hụi' cho mái tóc của Triệu Lộ Tư vì điều này

Dù xinh đẹp ở sự kiện mới, nhưng ai nấy đều 'tiếc hùi hụi' cho mái tóc của Triệu Lộ Tư vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều