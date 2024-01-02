Gây ấn tượng với tạo hình bắt mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa xứng tầm nữ thần Đôn Hoàng vì điều này

Vào tối ngày 31/12, tạo hình trong đêm giao thừa của Triệu Lộ Tư đang nhận được nhiều lời khen có cánh của cộng đồng mạng.

Vào ngày 31/12/2023, Gala Giao thừa và chào năm mới 2024 của các đài truyền hình Trung Quốc như Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang... trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn mỹ nữ hàng đầu showbiz. Tại các đại nhạc hội, dàn mỹ nhân Cbiz nói trên đều được khen nhan sắc hút mắt, rực rỡ. Đặc biệt, tạo hình thần nữ Đôn Hoàng lộng lẫy, ấn tượng của Triệu Lộ Tư khiến người xem khó có thể rời mắt, lên ngay hot search ngay khi phòng làm việc vừa đăng tải. Cô nàng cũng ghi điểm với màn trình diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp của mình.

Tuy nhiên, màn trình diễn của họ lại gây ra nhiều tranh cãi. Triệu Lộ Tư bị chê múa kém, thần thái thua cả vũ công múa phụ họa.

Trong tiết mục Vịnh trăng khuyết, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng, khoe nhan sắc ngọt ngào và vòng 2 thon gọn. Tuy nhiên, tiết mục biểu diễn của tiểu hoa đán này lại không được đa số khán giả đánh giá cao. Nữ diễn viên sinh năm 1998 bị chê múa kém, động tác thiếu sự uyển chuyển và cuốn hút. Chưa kể, dù studio tung ra bộ hình lung linh trước đó, Triệu Lộ Tư lên sân khấu lại bị lu mờ hẳn so với các vũ công phụ hoạ. Cô nàng bị đánh giá chọn màu sắc váy áo, tone trang điểm nude kiểu Hàn Quốc không hợp với tạo hình nữ thần phi thiên. Trên sân khấu, người đẹp Thần ẩn bị đánh giá chìm nghỉm nhan sắc, thua kém hoàn toàn về thần thái khi ở chung khung hình với các vũ công phụ họa chuyên nghiệp, ăn mặc đúng với phong cách Đôn Hoàng. Tiết mục của Triệu Lộ Tư có người đẹp, đồ đẹp, nhạc hay, điệu múa dàn dựng ổn nhưng tất cả không ăn khớp với nhau.

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