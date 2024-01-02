‘Duyên lành trời ban’ chỉ một bộ phim ‘se duyên’ cho 5 cặp đôi, nhan sắc nam thanh nữ tú khiến ai cũng phải xuýt xoa

Sao quốc tế 02/01/2024 12:14

Đầu năm 2024, bộ phim Ngũ Phúc Lâm Môn của Vu Chính đang là cái tên cực hot khi cùng lúc “se duyên” cho 5 cặp đôi và nội dung cũng ấn tượng không kém.

Những ngày đầu năm 2024, dự án phim mới của Vu Chính mang tên Ngũ Phúc Lâm Môn đang gây được nhiều sự chú ý:

‘Duyên lành trời ban’ chỉ một bộ phim ‘se duyên’ cho 5 cặp đôi, nhan sắc nam thanh nữ tú khiến ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 1
Dự án phim mới của Vu Chính trong năm 2024 là Ngũ Phúc Lâm Môn. 

Điều đầu tiên chính là tác phẩm này có thể sẽ quy tụ dàn diễn viên toàn nam thanh nữ tú, trong đó bao gồm một số cái tên quen thuộc với khán giả như Lưu Tá Ninh, Chúc Tự Đan, Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt. Với dàn trai xinh, gái đẹp hùng hậu hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim hoa mỹ, tuyệt vời, sự xinh đẹp xuất hiện trong từng thước phim.

Hai là nội dung phim khá hấp dẫn. Cụ thể, phim kể về nhà bà Lệ giàu có ở Lạc Dương. Gia đình này có 5 người con gái xinh đẹp xuất sắc và nổi tiếng. Tuy nhiên, điều oái oăm là họ lại gặp khó trong việc tìm kiếm nửa kia. Do đó, gia đình bà Lệ đã chuyển tới Biện Kinh với mong muốn tìm được lang quân như ý cho 5 cô con gái.

‘Duyên lành trời ban’ chỉ một bộ phim ‘se duyên’ cho 5 cặp đôi, nhan sắc nam thanh nữ tú khiến ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 2
Dàn diễn viên nam thanh nữ tú trong Ngũ Phúc Lâm Môn đang gây chú ý và được đón nhận nòng nhiệt. 

Thứ tự 5 cặp đôi sẽ lần lượt là: Lưu Tá Ninh - Trần Hạc Nhất; Chúc Tự Đan - Hoàng Thánh Trì; Lư Dục Hiểu - Vương Tinh Việt; Kha Dĩnh - Lý Minh Đức; Hoàng Dương Điền Điềm - Đổng Tư Thành.

Ở phần gái xinh, cái tên Lưu Tá Ninh nhận được sự yêu thích và quan tâm từ khán giả. Lưu Tá Ninh vốn xuất đạo là một idol trong nhóm nhạc thần tượng, nhưng vì gặp nhiều trắc trở nên phải tạm rẽ hướng sang diễn xuất. Trong năm 2023, Lưu Tá Ninh góp mặt trong dự án An Ninh Như Mộng, đảm nhận nhân vật trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y. Tuy chỉ vào vai phụ nhưng tạo hình, nhan sắc và thần thái của mỹ nhân sinh năm 1996 đều được khán giả khen ngợi hết lời và có phần lấn át nữ chính Khương Tuyết Ninh của Bạch Lộc.

‘Duyên lành trời ban’ chỉ một bộ phim ‘se duyên’ cho 5 cặp đôi, nhan sắc nam thanh nữ tú khiến ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 3
Lưu Tá Ninh có năm 2023 khá thành công trong dự án An Ninh Như Mộng khi đảm nhận nhân vật trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y. 

Trong khi đó, Vương Tinh Việt lại là cái tên gây chú ý trong 5 diễn viên nam của Ngũ Phúc Lâm Môn. Cũng như Lưu Tá Ninh, Vương Tinh Việt góp mặt vai nam phụ trong An Ninh Như Mộng và nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Với nhân vật Trương Già, netizen đánh giá anh tái hiện tốt hình tượng “bạch nguyệt quang” của Khương Tuyết Ninh lẫn nhiều độc giả nguyên tác.

‘Duyên lành trời ban’ chỉ một bộ phim ‘se duyên’ cho 5 cặp đôi, nhan sắc nam thanh nữ tú khiến ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 4
 Vương Tinh Việt với nhân vật Trương Già,  “bạch nguyệt quang” của Khương Tuyết Ninh trong An Ninh Như Mộng cũng rất được yêu thích. 

Một số bình luận của netizen về dự án phim Ngũ Phúc Lâm Môn:

- Thích nhất Vương Tinh Việt, còn cặp đôi thì là cặp đầu tiên nè.

- Một dàn trai xinh gái đẹp. Nhìn không thôi đã thấy háo hức mong chờ phim rồi.

- Lưu Tá Ninh với Trần Hạc Nhất, tuyệt.

- Trai xinh gái đẹp, nội dung vui vẻ, hóng nha. Chờ quan tuyên (công bố chính thức) thôi nhưng mong Vu Chính bớt drama lại không tội mấy nhỏ lắm.

- Nội dung nghe là thấy hài hước, vui xỉu rồi. Nhưng mà tháng 1 mới quay chẳng biết 2024 có được xem không nữa.

- Em gái cuối chưa có thêm nhiều ảnh nên chưa rõ mặt, nhưng nhìn sơ có vẻ hợp mắt mình nhất trong dàn nữ, kiểu em gái ngọt ngào. Tá Ninh cũng xinh xắn. Nam thì mình mê em Việt miễn bàn cãi, Winwin (Đổng Tư Thành) thì đẹp trai xưa giờ rồi. Chỉ mặc niệm cho tạo hình thôi chứ dìm hết nguyên dàn thì lão Vu xác định ăn gạch nhé. Xin hãy nâng tầm thẩm mỹ lên như "Mặc vũ vân gian" ấy, đừng để tạo hình dưới ao như "Vi hữu ám hương lai". Thắp 3 cây nhang xin người.

Được biết, Ngũ Phúc Lâm Môn dự kiến sẽ có thời lượng 32 tập, bắt đầu khởi quay tại Hoành Điếm vào tháng 1/2024.

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Trước đó truyền thông Trung Quốc đưa tin, ban đầu Vương Tinh Việt vốn dĩ không được chọn vào vai Trương Già. Anh được nhà sản xuất ưu ái nhắm vào vai chính, nhưng đến phút cuối đã có sự thay đổi.

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