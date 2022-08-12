Dương Tử và Lưu Học Nghĩa cùng lên tiếng sau khi bằng chứng hẹn hò 'rõ rành rành'

Vào chiều ngày 11/8, cư dân mạng xứ Trung "đứng ngồi không yên' trước thông tin Dương Tử đang hẹn hò với nam diễn viên Lưu Học Nghĩa.

Mới đây, một blogger tự xưng là Trương Tiểu Hàn đã tung tin Lưu Học Nghĩa và một nữ diễn viên họ Dương có 50 triệu người hâm mộ trên Weibo đang hẹn hò. Ngay sau đó, cư dân mạng đã đồn đoán đó là Dương Tử. Đồng thời, blogger này cũng tiết lộ rằng Lưu Học Nghĩa đã ghé qua nhà Dương Tử vào sáng sớm và cả hai còn từng ăn chung một miếng bánh ngọt.

Ngoài ra, blogger Giang Tiểu Yến vừa tung ra một tấm hình được cho là Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho Dương Tử nhằm khẳng định tin đồn hẹn hò của hai người này. Bức ảnh được cho là Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho Dương Tử nhằm khẳng định tin đồn hẹn hò - Ảnh: Weibo Ngay khi tin tức "bùng nổ" khắp cõi mạng, đến mức "bạo đỏ" xếp thứ 1 lượt tìm kiếm trên cả hotsearch, Dương Tử đã đích thân lên tiếng trên trang cá nhân: "Tôi cùng với Học Nghĩa là bạn bè chơi với nhau hơn 10 năm nay, sinh nhật anh ấy cả một nhóm người cùng nhau ăn mừng. Tầm 8h hơn bắt đầu, vì hôm sau còn quay phim nên 11h là giải tán, bánh kem cũng là mạnh ai người nấy ăn, không có ăn chung một cái. Bánh kem là anh ấy đưa tới hỏi là có phải vị này dở lắm không? Tôi bảo ừa, chứ không có đút cho tôi ăn, vốn dĩ đơn giản là bạn bè cùng nhau tổ chức ăn mừng sinh nhật, đừng nghĩ phức tạp quá, đến đây dừng là được rồi, đi quay phim tiếp đây".

Bên cạnh đó, Lưu Học Nghĩa cũng chính thức đích chính thông tin rằng: "Mọi người đến chúc mừng sinh nhật tôi mà lại tạo nên chuyện như vậy, không có chuyện đút bánh kem, bánh kem miếng bé thế kia tôi cho vào miệng một phát hết, lần sau mua bánh kem thì thì tui ăn cả cái cho ngon". Sau khi Dương Tử và Lưu Học Nghĩa cùng lên tiếng, cư dân mạng với "vỡ lẽ" rằng nữ diễn viên và Lưu Học Nghĩa là bạn khá thân. Sáu năm liền, nam diễn viên chưa bao giờ quên chúc mừng sinh nhật Dương Tử, cư dân mạng cho rằng xem ra blogger không biết tới điều này.

Rộ tin Dương Tử hẹn hò với Lưu Học Nghĩa, dân tình tung bằng chứng 'hết đường chối cãi' Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước thông tin Lưu Học Nghĩa đang hẹn hò với một nữ đỉnh lưu họ Dương có 50 triệu người hâm mộ trên Weibo. Ngay sau đó, dân tình liền đồn đoán đó là Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-va-luu-hoc-nghia-cung-len-tieng-sau-khi-bang-chung-hen-ho-ro-ranh-ranh-490899.html