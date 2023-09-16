Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa?

Sao quốc tế 16/09/2023 06:05

Dương Tử mới đây đã tung ra bộ ảnh diện chiếc váy Haute Couture Xuân Hè 2022 của một hãng thời trang xa xỉ. Đồng thời, trang sức cô sử dụng cũng là của một nhan hiệu hàng đầu.

Sau khi nhận về hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng về vấn đề tạo hình và đối tác tạo hình, ê kíp của Dương Tử nhanh chóng đăng tải những hình ảnh mới cho nữ diễn viên và nhận về phản hồi tích cực từ cư dân mạng.

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 1

Trong ảnh, Dương Tử diện trên mình chiếc váy ngắn Haute Couture Xuân Hè 2022 của Ronald van der Kemp kết hợp với trang sức đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, tươi sáng. Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi mà sao nữ xuất hiện trong trang phục cao cấp, đắt tiền. Tuy nhiên, đây lại chỉ là những hình ảnh tuyên truyền cho thương hiệu, không được nữ diễn viên diện trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 2Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 3

Trước đó, người hâm mộ Dương Tử muốn cô đổi stylist vì cho rằng những trang phục gần đây mà nữ diễn viên diện nhìn kém sang, lớp trang điểm không không phù hợp. Không chỉ vậy, trong suốt 3 năm hợp tác với Dương Tử, phần lớn trang phục mà stylist cho cô mặc là hai màu đen, trắng đơn điệu.

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 4

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 5

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 6

Xuất hiện tạo sự kiện lớn với trang phục màu mè, sến, so với đối thủ cùng lứa tiểu hoa 90 như Địch Lệ Nhiệt Ba, thời trang của Dương Tử lép vế thấy rõ.

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 7

Người hâm mộ hy vọng phía stylist đã nhận tiền công cao khi hợp tác với nghệ sĩ thì phải làm việc có tâm hơn, không nên qua loa với Dương Tử. Nếu không thay đổi thì phòng làm việc Dương Tử hãy đổi stylist.

Phản hồi những ý kiến trên, phòng làm việc Dương Tử cho biết, hiện tại, stylist này đã thực hiện rất nhiều phong cách được đón nhận nồng nhiệt. Dương Tử đang trong giai đoạn thử nghiệm các phong cách khác nhau nên sẽ không ngừng điều chỉnh để có được kết quả tốt nhất.

Dương Tử đẹp tựa thiên nga trắng trong tạo hình mới, stylist đã chịu 'có tâm' hơn với nàng tiểu hoa? - Ảnh 8

Phía Dương Tử cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của người hâm mộ và sẽ sớm tiếp thu hợp lý, điều chỉnh phù hợp, đưa ra phản hồi kịp thời nhất trong tương lai.

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