Dương Mịch vẫn đón 'tin vui' dù thành tích bết bát sau 3 bộ phim phát sóng trong năm 2024

Đầu tiên là phim truyền hình đề tài điệp viên chiến tranh Cáp Nhĩ Tân 1944 được Dương Mịch coi trọng nhưng thất bại thảm hại. Bộ phim thuộc dòng phim chính kịch, là con đường tương lai mà Dương Mịch đang hướng tới.

Gần đây nhất, bộ phim cổ trang tiên hiệp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính lên sóng với thành tích bình thường, được cho là không xứng đáng với con số 8 triệu người đặt xem trước của phim.

Thế nhưng, đó mới chỉ là mở đầu của cơn ác mộng khi chỉ số truyền thông của phim liên tiếp sụt giảm. Thậm chí, phim Mặc Vũ Vân Gian của Ngô Cẩn Ngôn chỉ mất 2 ngày để vượt qua Nguyệt Hồng Thiên ở tất cả các bảng chỉ số. Hiện tại, mỗi ngày phim chỉ có khoảng 10 triệu lượt xem, con số quá thấp so với một dự án kinh phí cao, được đánh giá là tác phẩm quan trọng cấp S+.

Đồ Sơn Hồng Hồng trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên đánh dấu màn tái xuất của Dương Mịch sau thất bại với phim điện ảnh Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được (Nothing Can't Be Undone by a HotPot). Tác phẩm màn ảnh rộng này công chiếu từ ngày 1/5, một trong những kỳ nghỉ lễ lớn ở Trung Quốc, nhưng nhanh chóng rút khỏi rạp vào ngày 6/5. Đến ngày 11/5, tác phẩm được phát trực tuyến trên các nền tảng Trung Quốc.

Là nữ chính của Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được, nên việc phim bị rút khỏi rạp sớm đã tác động không nhỏ đến danh tiếng của Dương Mịch. Nhiều khán giả mỉa mai mỹ nhân 8X diễn xuất không ổn định, chỉ có thể được tham gia dự án chất lượng kém như Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được.

Đồng thời, người xem nhận định thất bại lần này còn kéo sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch tụt dốc không phanh hơn. Trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây, người đẹp không có dự án nào gây được tiếng vang dù chăm chỉ làm việc trên phim trường, cũng như "phủ sóng" dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình.