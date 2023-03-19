Dự sự kiện với trang phục khoe vai trần, Địch Lệ Nhiệt Ba rét run vì gió lạnh

Trang Sina đưa tin, vào ngày 17/3 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự vào một sự kiện ngoài trời ở Thượng Hải. Cô diện một chiếc váy dài có chất liệu xuyên thấu và thiết kế khoe vai trần quyến rũ.

Tuy nhiên, vì thời tiết lạnh lẽo, Địch Lệ Nhiệt Ba đã phải ôm chặt lấy vai cho bớt rét, khi phát biểu thì giọng cô cũng phải run lên. Cho đến khi trợ lý đến đưa cho nữ diễn viên áo khoác thì cô mới có thể tiếp tục thực hiện hoạt động đến cuối chương trình.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức quay lại ngành giải trí từ đầu tháng 3 vừa qua sau hơn nửa năm nghỉ ngơi để phục hồi thể chất. Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động trở lại, người đẹp đã góp mặt trong gần chục sự kiện thương mại từ các thương hiệu lớn như Dior, Valentino, LUX, Clarins, Hộ Thư Bảo..., và xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí L'Officiel China, Wonderland.

Bên cạnh đó, sắp tới Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có thêm nhiều hoạt động quảng cáo sản phẩm và đóng phim truyền hình. Theo nhiều nguồn tin, cô sẽ đảm nhận vai chính trong dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng, hợp tác với nam diễn viên Kim Thế Giai. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn quảng bá cho hai tác phẩm chuẩn bị lên sóng là Công tố tinh anh và An Lạc truyện.

Trước đó, vì nghỉ ngơi trong suốt thời gian dài, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đồn mang thai và kết hôn với tài tử Hoàng Cảnh Du. Dù lên tiếng phủ nhận thì những nghi vấn này không hề bị dập tắt, khiến nữ diễn viên cảm thấy bất lực vô cùng.

"Ngay cả khi phát trực tiếp cuộc sống hàng ngày để làm rõ bản thân không mang thai hay đã sinh con, tôi chắc chắn vẫn có người bảo tôi nói dối. Họ sẽ viện mọi lý lẽ để không tin sự thật đang ở ngay trước mắt." - Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ.