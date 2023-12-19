Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý

Sao quốc tế 19/12/2023 09:03

Với giải thưởng danh giá này, chắc chắn Dữ Phượng Hành sẽ sớm ra mắt khán giả trong tương lai.

Vừa qua, Dữ Phượng Hành đã được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm tại đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023. Đại diện đoàn phim và Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đã có mặt trên sân khấu sự kiện để nhận cúp và phát biểu cảm nghĩ. 

Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý - Ảnh 1

Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý - Ảnh 2
Lâm Canh Tân đã có mặt trên sân khấu sự kiện để nhận cúp và phát biểu cảm nghĩ. 

Theo đó, anh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả và người hâm mộ. Ngoài ra, nam diễn viên còn tiết lộ trong phim, mối quan hệ giữa hai nhân vật Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai) và Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) sẽ rất tốt đẹp và vui vẻ, Dữ Phượng Hành chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng, những phân cảnh thú vị cùng câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính sẽ được truyền tải một cách chân thật nhất.


Lâm Canh Tân tiết lộ nhiều điều về Dữ Phượng Hành khi lên nhận giải.
Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý - Ảnh 3
 Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính sẽ được truyền tải chân thật nhất.

Được biết, Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Phim đã hoàn tất quá trình ghi hình từ cuối năm 2022 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lịch chiếu. Theo một số nguồn tin, việc phim vẫn chưa được ra mắt khán giả một phần là do nam phụ Châu Tuấn Vỹ, anh bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực. 

Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý - Ảnh 4
Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện.

Dù chưa được công chiếu, Dữ Phượng Hành vẫn nằm trong top phim truyền hình được khán giả quan tâm và mong ngóng. Cụ thể, tính đến đầu tháng 12, dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả.

Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý - Ảnh 5
Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả.

Dữ Phượng Hành được xem là bom tấn cổ trang Hoa ngữ đáng mong đợi nhất nửa sau năm 2023. Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân đóng). Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp. Từ đó, cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh. 

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng

Sau thời gian dài bị “đắp chiếu”, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận tin vui lớn, sắp lên sóng trong năm 2024.

Xem thêm
Từ khóa:   Dữ Phượng Hành sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xác lập kỉ lục mới, hứa hẹn gây bão màn ảnh nhỏ

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xác lập kỉ lục mới, hứa hẹn gây bão màn ảnh nhỏ

Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ bị 'đắp chiếu' vĩnh viễn vì điều này

Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ bị 'đắp chiếu' vĩnh viễn vì điều này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/11/2023: 'Dữ phượng hành' chỉ nhằm duy trì nhiệt độ cho Triệu Lệ Dĩnh, Chương Tử Di nhất định sẽ không kết hôn lần thứ hai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/11/2023: 'Dữ phượng hành' chỉ nhằm duy trì nhiệt độ cho Triệu Lệ Dĩnh, Chương Tử Di nhất định sẽ không kết hôn lần thứ hai?

Dữ Phượng Hành vẫn chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn 'át chủ bài' để đọ thành tích

Dữ Phượng Hành vẫn chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn 'át chủ bài' để đọ thành tích

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 53 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều