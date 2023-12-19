Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm, phát biểu của Lâm Canh Tân gây chú ý

Với giải thưởng danh giá này, chắc chắn Dữ Phượng Hành sẽ sớm ra mắt khán giả trong tương lai.
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Vừa qua, Dữ Phượng Hành đã được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm tại đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023. Đại diện đoàn phim và Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đã có mặt trên sân khấu sự kiện để nhận cúp và phát biểu cảm nghĩ.
Theo đó, anh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả và người hâm mộ. Ngoài ra, nam diễn viên còn tiết lộ trong phim, mối quan hệ giữa hai nhân vật Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai) và Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) sẽ rất tốt đẹp và vui vẻ, Dữ Phượng Hành chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng, những phân cảnh thú vị cùng câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính sẽ được truyền tải một cách chân thật nhất.
Được biết, Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Phim đã hoàn tất quá trình ghi hình từ cuối năm 2022 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lịch chiếu. Theo một số nguồn tin, việc phim vẫn chưa được ra mắt khán giả một phần là do nam phụ Châu Tuấn Vỹ, anh bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực.
Dù chưa được công chiếu, Dữ Phượng Hành vẫn nằm trong top phim truyền hình được khán giả quan tâm và mong ngóng. Cụ thể, tính đến đầu tháng 12, dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả.
Dữ Phượng Hành được xem là bom tấn cổ trang Hoa ngữ đáng mong đợi nhất nửa sau năm 2023. Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân đóng). Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp. Từ đó, cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh.