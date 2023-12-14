Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 14/12/2023 12:19

Giữa lúc dân tình đang ngóng chờ ngày Dữ Phượng Hành ra mắt, phía nhà đài CCTV lại tung ra hình ảnh này khiến ai nấy cũng đứng ngồi không yên.

Chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn nằm trong top dự án phim ảnh được khán giả quan tâm và trông ngóng. Đây là dự án thứ hai mà Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác sau thành công của Sở Kiều Truyện. Được biết, Sở Kiều Truyện được xem là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vào năm 2017. Việc trở lại với dự án cổ trang mới, cả hai được khán giả rất kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoạt lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn nằm trong top dự án phim ảnh được khán giả quan tâm và trông ngóng. 
Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2
Đây là dự án thứ hai mà Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác sau thành công của Sở Kiều Truyện.

Dù được đông đảo người hâm mộ mong đợi, thế nhưng Dữ Phượng Hành lại đang có nguy cơ bị 'đắp chiếu vô thời hạn' do phốt vạ miệng của nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Cụ thể, nam diễn viên bị cấm phát ngôn trên Weibo là vì có những động thái ủng hộ phong trào biểu tình của sinh viên, đòi dỡ bỏ chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện mở cửa sau dịch, nhưng vào thời điểm đó, hành động của Châu Tuấn Vỹ bị đánh giá là kích động dư luận.

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3
Dữ Phượng Hành lại đang có nguy cơ bị 'đắp chiếu vô thời hạn' do phốt vạ miệng của nam phụ Châu Tuấn Vỹ.

Tuy nhiên, khán giả mới đây đã có một phen nháo nhào khi tài khoản mạng xã hội chính thức của CCTV đã đăng tải hình ảnh cosplay poster của bộ phim Dữ Phượng Hành. Đặc biệt hơn cả, đây chính là lần đầu một bộ phim thuần chiếu mạng được liệt vào Danh sách phim của tổng đài Ương thị. Chính động thái này của CCTV đã khiến không ít khán giả kỳ vọng Dữ Phượng Hành sẽ sớm ra mắt trong tương lai gần.

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 6
Tài khoản mạng xã hội chính thức của CCTV đã đăng tải hình ảnh cosplay poster của bộ phim Dữ Phượng Hành.

Dữ phượng hành được xem là bom tấn cổ trang Hoa ngữ đáng mong đợi nhất nửa sau năm 2023. Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai). Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp. Từ đó, cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh. 

Đầu tháng 12 vừa qua, theo Tencent công bố, dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả.  

Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 7
Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả.  
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