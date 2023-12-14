Dữ Phượng Hành vẫn chưa ấn định ngày lên sóng chính thức, nhà đài CCTV lại có động thái này khiến dân tình ngỡ ngàng

Chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn nằm trong top dự án phim ảnh được khán giả quan tâm và trông ngóng. Đây là dự án thứ hai mà Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác sau thành công của Sở Kiều Truyện. Được biết, Sở Kiều Truyện được xem là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vào năm 2017. Việc trở lại với dự án cổ trang mới, cả hai được khán giả rất kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoạt lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn nằm trong top dự án phim ảnh được khán giả quan tâm và trông ngóng.

Đây là dự án thứ hai mà Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác sau thành công của Sở Kiều Truyện.

Dù được đông đảo người hâm mộ mong đợi, thế nhưng Dữ Phượng Hành lại đang có nguy cơ bị 'đắp chiếu vô thời hạn' do phốt vạ miệng của nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Cụ thể, nam diễn viên bị cấm phát ngôn trên Weibo là vì có những động thái ủng hộ phong trào biểu tình của sinh viên, đòi dỡ bỏ chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện mở cửa sau dịch, nhưng vào thời điểm đó, hành động của Châu Tuấn Vỹ bị đánh giá là kích động dư luận.