Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, Lâm Canh Tân đã có hành động đẹp khiến netizen cảm động như này đây

Sao quốc tế 29/05/2022 23:29

Được fan soi lại hành động 5 năm trước, Lâm Canh Tân khiến khán giả khen ngợi không ngớt.

Thông tin việc Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh tái hợp sau 5 năm hiện đang là thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, một phần không phải cả 2 là đều là những nam nữ diễn viên đình đám tại Cbiz mà mặt khác còn sự kết hợp giữa cặp đôi với nhau trong lần gần nhất đã mang lại những cảm xúc khó quên cho người hâm mộ. 

Mới đây, một cuộc phỏng vấn của Lâm Canh Tân từ năm 2017 bị đào lại. Trong đó, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen vì có tấm lòng nhân ái, cụ thể là yêu động vật.

Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, Lâm Canh Tân đã có hành động đẹp khiến netizen cảm động như này đây - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, Lâm Canh Tân đã có hành động đẹp khiến netizen cảm động như này đây - Ảnh 2
Hành động của nam diễn viên khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Internet

Tại buổi phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim Sword Master (Thần Kiếm), Lâm Canh Tân đã nhận được câu hỏi của phóng viên rằng: "Tại sao bạn lại nuôi chó". Nam diễn viên liền kể lại câu chuyện về cái duyên gặp và nhận nuôi chú chó trắng của mình. 

Cụ thể, trong một ngày quay phim tại Hoành Điếm, anh gặp một chú chó hoang cứ liên tục đi theo mình. Nhìn chú chó bị bệnh, nam diễn viên quyết định đưa nó lên xe cùng.

Nhưng không biết vì lý do gì chú chó nhất quyết không lên. Không còn cách nào khác, nam diễn viên quyết định đi bộ và dắt theo nó trong nửa giờ đồng hồ.Lâm Canh Tân về sau đã liên lạc với chủ nhân chú chó và nhờ họ đến nhận lại. Tuy nhiên, do chủ cũ không có khả năng để nuôi nên đã nhờ nam diễn viên nuôi giúp. Lâm Canh Tân cho biết, anh đã lập tức đồng ý sau lời đề nghị của chủ cũ và nuôi nấng chú chó chu đáo.

Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, Lâm Canh Tân đã có hành động đẹp khiến netizen cảm động như này đây - Ảnh 3
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Có thể thấy hành động của nam diễn viên đã thực sự khiến cho những ai yêu quý động vật đã vô cùng xúc động và dành cho anh chàng những lời khen có cánh nhất bởi không phải ngôi sao nào cũng có thể làm điều tương tự như cách Canh Tân đã làm.

Sắp tới đây, Lâm Canh Tân sẽ "tái hợp" với bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Dữ Phượng Hành. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần tái xuất này của Lâm Canh Tân sau thành công của Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám (đóng cùng Đàm Tùng Vận).

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Chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp, nhiều fan hâm mộ cũng muốn các cặp đôi này sánh duyên trên màn ảnh thêm một lần nữa.

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