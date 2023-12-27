Dự án 'ăn xổi' quay trong 20 ngày của Dương Mịch bị dời lịch ra rạp, 'tranh' được suất chiếu lễ vô cùng thuận lợi

Phim điện ảnh "Không Có Chuyện Gì Mà Một Bữa Lẩu Không Giải Quyết Được" do Dương Mịch , Vu Khiêm, Điền Vũ,... đóng chính công bố lên rạp vào ngày 1/5/2024. Trước đó phim thông báo khởi chiếu vào ngày 13/1.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc dời lịch chiếu càng làm cho dự án này thêm hot, bởi 1/5/2024 rơi vào dịp nghỉ lễ nên nhu cầu của khán giả chắc chắc cũng cao hơn. Điều này vô cùng thuận lợi để Dương Mịch "oanh tạc" các rạp chiếu phim.

Trước đó, trang 163 từng đưa tin bộ phim điện ảnh này chính thức khai máy vào ngày 8/2 nhưng kết thúc quay phim chỉ sau 20 ngày. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ lo lắng bởi với thời gian quay ngắn như vậy khó có thể đảm bảo về chất lượng tác phẩm và diễn xuất.

Trung bình một phim điện ảnh phải quay từ 3-4 tháng. Do đó, việc phim của Dương Mịch đóng máy sớm khiến công chúng có cái nhìn thiếu tích cực cho tác phẩm trở lại màn ảnh rộng của cô.

Với thời gian chỉ vỏn vẹn 20 ngày, nữ diễn viên bị nghi ngờ chưa thể hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật đã kết thúc quá trình quay phim. Trong khi đó, khả năng diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá ngày càng thụt lùi, không còn có hồn như xưa. Vì vậy, dự án mới này được bị nhận xét giống như quay vài tập trong show giải trí.

Dự án Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được là một tựa phim kết hợp giữa thể loại hài và huyền nghi, chứa đựng các yếu tố hình sự kịch tính. Đạo diễn Đinh Thịnh từng thành danh qua các tựa phim Đại Binh Tiểu Tướng, Thiết Đạo Phi Hổ, Câu Chuyện Cảnh Sát 2013,...

Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết kể về một câu chuyện âm mưu chồng chất, drama liên hồi, người tính không bằng trời tính. Bốn con người xa lạ đang phân chia chiến lợi phẩm trộm được tại phía sau cánh gà của một nhà hát lại vô tình vướng vào một vụ án mạng.