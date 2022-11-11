Đổng Tuyền quyến rũ đến ngạt thở với nhan sắc 'trông mòn con mắt' ở tuổi 43

Sao quốc tế 11/11/2022 15:34

Nữ diễn viên Đổng Tuyền nhận về "mưa lời khen" khi khoe trọn nhan sắc quyến rũ của mình trong bộ ảnh mới nhất.

Mới đây, Đổng Tuyền đã chia sẻ lên trang Weibo cá nhân của mình bộ ảnh ảnh mới với phong cách sang trọng, quyến rũ. Nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen ngợi với sắc vóc nổi trội, làn da mướt mát cùng thân hình gợi cảm.

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Đổng Tuyền trong bộ ảnh ảnh mới với phong cách sang trọng, quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ nhan sắc xinh đẹp và năng lực diễn xuất, Đổng Tuyền từng là một ngôi sao khá được chú ý trong C-biz, những năm gần đây, vì scandal của chồng cũ mà cô không còn được đảm nhận các vai diễn chính tuyến nữa. Cũng vì vậy mà thu nhập của nữ minh tinh cũng sa sút đi nhiều phần.

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Khi tham gia vào một chương trình vào tháng 7 vừa qua, Đổng Tuyền đã có dịp trải lòng về những khó khăn vào thời điểm chồng cũ - Cao Vân Tường - vướng ồn ào vì cáo buộc cưỡng dâm tại Úc.

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Cô cho biết lý do chọn tin tưởng và giúp đỡ chồng cũ khi đó là vì cô mọi bạn bè và người thân đều quay lưng với anh, nếu cô còn rời đi thì thật sự Cao Vân Tường sẽ chẳng còn ai. Bên cạnh đó, dù cho không thể tha thứ cho chồng cũ thì cũng không thể thay đổi được sự thật là anh là cha của con cô, là người thân của cô.

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Sau khi giúp đỡ chồng, năm 2019 Đổng Tuyền nộp đơn xin ly hôn đơn phương và một mình nuôi con gái. Đến tháng 3/2020, Cao Vân Tường được minh oan và trả tự do, dẫu vậy sự nghiệp của anh đã lụi tàn và không thể nào phục hồi như cũ.

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Hiện tại, Đổng Tuyền tận hưởng cuộc sống tự do và cảm thấy thoải mái khi nhắc lại chuyện quá khứ. Cô cho rằng độ tuổi 43 là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Theo nhiều nguồn tin, hiện nữ diễn viên đã có bạn trai mới nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ và cùng anh nuôi dạy con gái.

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