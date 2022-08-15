Dù đã được minh oan khỏi cáo buộc cưỡng hiếp tập thể, Cao Vân Tường cũng đã đánh mất cả sự nghiệp, cuộc sống của anh giờ rất kín tiếng và lặng lẽ.

Vào ngày 15/8 vừa qua, nam diễn viên Cao Vân Tường đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết nhân ngày sinh nhật 40 tuổi của mình. Cao Vân Tường mừng sinh nhật tuổi 40 một mình trong cô độc - Ảnh: Internet "40 tuổi, hành trình một nửa cuộc đời, chạy đủ rồi, có được có mất, có cười có khóc, niềm vui và đau thương đều là những trải nghiệm thực tế nhất của tôi. Quá kích thích, tôi dần học được cách nhìn nhận mọi thứ, nhìn rõ nhiều người.

Đêm sinh nhật phải tự chúc mình 1 ly, rồi trân trọng cái xã hội đáng yêu này, để nở một nụ cười đối mặt với nửa đời còn lại. Mong những người lương thiện sẽ không phải rơi nước mắt." - Cao Vân Tường viết. Trước scandal cưỡng bức tập thể, Cao Vân Tường có một gia đình hanh phúc với nữ diễn viên Đổng Tuyền - Ảnh: Internet Dưới bài viết này, Cao Vân Tường đã nhận được nhiều lời chúc sinh nhật từ phía khán giả. Tuy vậy, không có bất kỳ người bạn trong giới nào chúc mừng, ngay cả vợ cũ anh - nữ diễn viên Đổng Tuyền cũng giữ im lặng.

Vào năm 2018, làng giải trí xứ Trung được phen ồn ào bởi vụ việc một người cáo buộc đã bị cưỡng hiếp bởi Cao Vân Tường và người đàn ông tên Vương Tinh. Sau đó, nam diễn viên bị quản chế tại Úc suốt 2 năm để phục vụ cho công tác điều tra. Cuối cùng, anh được tuyên bố vô tội nhưng lại mất đi cả sự nghiệp vì bê bối này. Cao Vân Tường đánh mất cả sự nghiệp dù đã được minh oan - Ảnh: Internet Cáo buộc cưỡng hiếp tập thể đã khiến Cao Vân Tường phải đền bù một khoản tiền lớn cho các hợp đồng quảng cáo cũng như những bộ phim anh tham gia mà chưa được lên sóng. Đến tháng 7/2019, anh và Đổng Tuyền tuyên bố ly hôn sau 8 năm bên nhau. Sự nghiệp xuống dốc, Cao Vân Tường chọn cuộc sống kín tiếng, lần gần đây nhất mà anh tham gia nghệ thuật là một vai diễn trong vở kịch nói Phong Tử Thượng Trường. Trong một lần phỏng vấn, anh chia sẻ hiện tại là một diễn viên và nhà sản xuất kịch, đồng thời đổi nghệ danh sang Cao Thành Huy.

Sau khi bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm, Cao Vân Tường tiếp tục phải bồi thường hơn 220 tỷ đồng cho công ty của Phạm Băng Băng Mặc dù đã được tại ngoại sau cáo buộc hiếp dâm nhưng Cao Vân Tường vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ tòa án Australia. Mới đây, anh nhận được phán quyết từ tòa án Bắc Kinh buộc bồi thường cho Đường Đức Ảnh Thị số tiền 63 triệu tệ (tương đương khoảng 220 tỷ đồng).

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