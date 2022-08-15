23 năm kể từ khi giải nghệ, cuộc sống của 'nữ hoàng phim 18+' Khâu Thục Trinh ra sao?

Sao quốc tế 15/08/2022 16:35

Khâu Thục Trinh từng là một trong những minh tinh theo đuổi hình tượng gợi cảm hàng đầu làng giải trí Hong Kong trong những năm 80 - 90 của thế kỷ trước.

Khâu Thục Trinh sinh năm 1968, cô nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, vừa nóng bỏng lại vừa ngọt ngào. Nhờ thế mạnh nhan sắc của mình, nữ minh tinh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của nền điện ảnh Hong Kong trong những năm 1980 - 1990.

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Khâu Thục Trinh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1987 - Ảnh: Internet

Năm 1987, Khâu Thục Trinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và dừng chân ở top 12 chung cuộc. Tuy không đạt được danh hiệu cao ở cuộc thi này, người đẹp vẫn được các nhà làm phim để mắt đến.

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Kể từ khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Khâu Thục Trinh đã theo đuổi hình tượng gợi cảm, cô không ngần ngại đóng cảnh nóng trong các bộ phim gắn mác 18+ và gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên tiếp tục được Châu Tinh Trì "chọn mặt gửi vàng" khi mời cô đóng các tác phẩm nổi bật như Lộc Đỉnh Ký, Chuyên Gia Xảo Quyệt, Thần Bài Trở Lại, Người Trong Giang Hồ 2, Thủ Đoạn Cua Trai…

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Cô từng góp mặt trong nhiều dự án của Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

Có thể nói, Khâu Thục Trinh chính là một trong số ít sao nữ thành công trong cả đường làm nghề và cả đường tình duyên. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên lại tuyên bố sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi". Sau thời gian hẹn hò với doanh nhân Thẩm Gia Vỹ, Khâu Thục Trinh quyết định kết hôn với anh và sẽ giải nghệ vào năm 1999 để tập trung chăm lo cho gia đình.

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Năm 1999, Khâu Thục Trinh lây chồng và tuyên bố giải nghệ - Ảnh: Internet

Tính đến hiện tại, đã 23 năm kể từ khi Khâu Thục Trinh rời xa showbiz, cô vẫn khẳng định rằng không hề hối hận với quyết định của mình khi xưa. Cô và ông xã có cuộc sống viên mãn với 3 cô con gái, trong đó con gái lớn của nữ diễn viên là Thẩm Nguyệt từng gây chú ý khi lấn sân vào làng giải trí và có nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ mình.

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Con gái lớn của Khâu Thục Trinh được nhận xét có nhiều nét giống mẹ - Ảnh: Internet

Nếu như nhiều người đẹp sau khi lấy chồng đại gia và bị "vỡ mộng" thì Khâu Thục trinh lại khác. Cô được ông xã tin tưởng giao cho quản lý nhiều tài sản của gia đình ước tính lên tới 300 triệu USD (hơn 7 nghìn tỷ VNĐ).

'Nữ hoàng phim 18+' Khâu Thục Trinh đẹp 'bất chấp' ở tuổi 54

'Nữ hoàng phim 18+' Khâu Thục Trinh đẹp 'bất chấp' ở tuổi 54

Dù đã 54 tuổi, nữ diễn viên Khâu Thục Trinh vẫn khiến công chúng phải sửng sốt bởi nhan sắc và độ trẻ trung của mình.

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