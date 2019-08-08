Đọ sắc trong cùng khung hình, Baifern ‘Chiếc lá bay’ lần đầu lép vế trước vòng ngực khủng của bạn diễn Gypsy

Sao quốc tế 08/08/2019 16:52

Bộ ảnh của 2 mỹ nhân “Chiếc lá bay” - Baifern Pimchanok và Gypsy Keerati đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá đẹp.

Thời gian gần đây, bộ phim Thái Lan “Chiếc lá bay” đang làm mưa làm gió tại các nước Đông Nam Á. Không chỉ được khán giả yêu mến nhờ tình tiết mới lạ và gay cấn, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên toàn cực phẩm.

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Nữ diễn viên Baifern trong 'Chiếc lá bay' - Ảnh: Internet

Đặc biệt, không thể không nhắc đến cặp đôi đối thủ không đội trời chung trong phim - Baifern Pimchanok và Gypsy Keerati. Nếu nữ chính Baifern khiến người khác trầm trồ xuýt xoa vì vẻ đẹp không tì vết thì Gypsy lại khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ với vóc dáng nóng bỏng.

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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Gypsy Keerati - Ảnh: Internet

Trái ngược với những màn tranh cãi nảy lửa trong phim, ngoài đời Baifern và Gypsy vô cùng thân thiết. Mới đây, nữ diễn viên Baifern đã chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng Gypsy lên trang cá nhân. Ngay lập tức, loạt ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

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Bài đăng gây chú ý của Baifern - Ảnh: Internet

Cùng đọ sắc trong một khung hình, Baifern không hề khiến người hâm mộ thất vọng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái đỉnh cao. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng xét về độ gợi cảm thì lần này, nữ diễn viên lại có phần kém cạnh hơn cô bạn diễn Gypsy.

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Hai mỹ nhân đọ sắc trong cùng một khung hình - Ảnh: Internet
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Cả hai người đẹp đều rất thân thiết - Ảnh: Internet
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Vòng 1 khủng đầy nóng bỏng của Gypsy - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được đăng tải, Gypsy diện váy màu nude được cắt xẻ táo bạo, khoe vóc dáng nuột nà cùng vòng ngực khủng “đốt mắt” người nhìn.

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Ác nữ “Chiếc lá bay” không hề kém cạnh nhan sắc so với nữ chính Baifern - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Baifern, người hâm mộ đồng loạt để lại những bình luận ngợi khen nhan sắc của cả hai mỹ nhân.

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Từ khóa:   Chiếc lá bay Baifern

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