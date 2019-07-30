Lần đầu đến Việt Nam, mỹ nhân Baifern ‘Chiếc lá bay’ khiến cả sân bay náo loạn vì nhan sắc cực phẩm

Sao quốc tế 30/07/2019 14:18

Sáng nay (30/7), nữ diễn viên Baifern Pimchanok Luevisadpaibul của “Chiếc lá bay” đã đến Việt Nam và được người hâm mộ chào đón nhiệt tình.

Nhờ thành công của bộ phim “Chiếc lá bay”, nữ diễn viên Baifern Pimchanok Luevisadpaibul của xứ Chùa Vàng đang nhận được sự yêu mến và quan tâm của đông đảo khán giả Việt. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc cực phẩm của Baifern cũng khiến người hâm mộ hoàn toàn “đổ gục”.

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Baifern bên cạnh bạn diễn trong 'Chiếc lá bay' - Ảnh: Internet
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Vẻ đẹp nữ thần của Baifern Pimchanok Luevisadpaibul - Ảnh: Internet

Hôm nay (30/7), người đẹp Thái Lan Baifern đã có mặt tại Việt Nam để tham gia một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh. Để chào đón sự xuất hiện của mỹ nhân “Chiếc lá bay”, fan Việt đã có mặt từ sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất.

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Người hâm mộ xếp hàng chờ nữ diễn viên, trên tay là những banner với dòng chữ: ‘Welcome VietNam’ - Ảnh: Baifern Pimchanok Việt Nam Fanpage

Sau nhiều tiếng chờ đợi, Baifern cuối cùng cũng đã xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất trong bộ trang phục trắng đầy cá tính và thời thượng. Trong khi đó, người hâm mộ không ngừng reo hò khi được tận mắt chứng kiến người đẹp “Chiếc lá bay” ngoài đời thực.

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Nữ chính 'Chiếc lá bay' xinh đẹp vẫy chào người hâm mộ - Ảnh: Internet
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Người đẹp vô cùng rạng rỡ khi lần đầu đến Việt Nam - Ảnh: Internet
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Cô được chào đón rất nhiệt tình - Ảnh: Internet

Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, Baifern trông vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp, cô liên tục tươi cười thân thiện vẫy chào fan Việt.

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Cận cảnh nhan sắc không tỳ vết của Baifern - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Baifern:

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Baifern Pimchanok Luevisadpaibul sinh ngày 30/9/1992, xuất thân là một nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Thái Lan. Cô từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim ăn khách như: A Little Thing Called Love, Love Summer, Suddenly It's Magic, Cat A Wabb, Friend Zone…

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Từ khóa:   Baifern Pimchanok chiếc lá bay

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