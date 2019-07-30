Nhờ thành công của bộ phim “Chiếc lá bay”, nữ diễn viên Baifern Pimchanok Luevisadpaibul của xứ Chùa Vàng đang nhận được sự yêu mến và quan tâm của đông đảo khán giả Việt. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc cực phẩm của Baifern cũng khiến người hâm mộ hoàn toàn “đổ gục”.

Baifern bên cạnh bạn diễn trong 'Chiếc lá bay' - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp nữ thần của Baifern Pimchanok Luevisadpaibul - Ảnh: Internet

Hôm nay (30/7), người đẹp Thái Lan Baifern đã có mặt tại Việt Nam để tham gia một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh. Để chào đón sự xuất hiện của mỹ nhân “Chiếc lá bay”, fan Việt đã có mặt từ sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất.