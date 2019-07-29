Dàn tình cũ cực phẩm của bạn trai tháng 7 Lý Hiện ‘Cá mực hầm mật’: Có cả ‘bản sao Lưu Diệc Phi’

Dưới đây là danh sách những người tình cũ toàn mỹ nhân xinh đẹp, cực phẩm của Lý Hiện:

Nhờ thành công của bộ phim “Cá mực hầm mật”, nam diễn viên Lý Hiện bỗng vụt sáng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất Weibo. Ngay lập tức, những thông tin xoay quanh cuộc sống và lịch sử tình trường của nam diễn viên đều bị cộng đồng mạng “đào mộ” nhanh chóng.

Nữ diễn viên Vương Tử Tuyền là một trong những người đẹp Cbiz sở hữu gương mặt thanh tú cùng khí chất “tiên tử”. Năm 2017, Vương Tử Tuyền và Lý Hiện nảy sinh tình cảm khi cùng nhau hợp tác trong bộ phim “Hà Thần”. Cả hai đều nhận được sự yêu mến của khán giả và được gọi bằng cái tên thân mật là “cặp đôi Song Thần”.

Vẻ đẹp của nữ diễn viên Vương Tử Tuyền - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên và Lý Hiện từng bị bắt gặp vào khách sạn cùng nhau. Ngoài ra còn bị netizen phát hiện rất nhiều bằng chứng cho thấy cả hai từng hẹn hò như cùng đi tập thể thao, sử dụng đồ đôi…

Chung Sở Hy

Nhờ gương mặt hao hao “Thần tiên tỷ tỷ” mà Chung Sở Hy được dân mạng gọi là “Bản sao Lưu Diệc Phi”. Không chỉ khiến người khác mê đắm với nhan sắc không tỳ vết, nữ diễn viên còn sở hữu vóc dáng vô cùng nóng bỏng.

Chung Sở Hy được gọi là 'Bản sao Lưu Diệc Phi' - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp nóng bỏng của tình cũ Lý Hiện - Ảnh: Internet

Người đẹp được cho là từng có mối tình kéo dài hơn 1 năm với nam diễn viên Lý Hiện. Thời điểm đó, cặp đôi thường xuyên tương tác trên mạng xã hội Weibo bằng những lời lẽ khá thân mật. Thậm chí, Lý Hiện còn bị phát hiện từng viết thư tình cho nữ diễn viên Chung Sở Hy.

Thượng Ngữ Hiền

Nữ diễn viên Thượng Ngữ Hiền cũng là một trong những cái tên nằm trong danh sách “bạn gái tin đồn” của Lý Hiện. Cô sinh năm 1994, là đàn em cùng trường với Lý Hiện và sở hữu nhan sắc ngọt ngào đầy nữ tính.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào - Ảnh: Internet

Năm 2016, báo chí từng đưa tin Thượng Ngữ Hiền và Lý Hiện đang hẹn hò dù cả hai đều giữ im lặng.