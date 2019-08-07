Để lộ loạt ảnh chưa qua photoshop, Lưu Diệc Phi khiến fan hốt hoảng với thân hình kém thon gọn

Trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung, netizen không ngừng tranh cãi kịch liệt trước loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp thoát tục và chiều cao lý tưởng, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi luôn được người hâm mộ gọi bằng cái tên “Thần tiên tỷ tỷ”. Tuy nhiên, người đẹp lại có một nhược điểm chính là rất dễ tăng cân. Không ít lần cô lộ diện với thân hình phát tướng thấy rõ khiến nhan sắc tụt dốc. Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi là người đẹp nổi tiếng của Cbiz - Ảnh: Internet Thế nhưng, những bức ảnh được studio của nữ diễn viên đăng tải vẫn vô cùng thần thái, khí chất hơn người.

Mới đây, loạt ảnh chụp chưa qua photoshop của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị lộ và được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ “chóng mặt”. Cụ thể, 1 người qua đường đã tình cờ bắt gặp Lưu Diệc Phi quay quảng cáo tại trời Tây và nhanh tay ghi lại cảnh tượng này. Nữ diễn viên để lộ vóc dáng kém thon gọn - Ảnh: Internet Bắp chân to quá khổ của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được người này đăng tải, “Thần tiên tỷ tỷ” để lộ mọi khuyết điểm cơ thể, từ đôi chân ngắn đến bắp tay ngấn mỡ và vòng eo kém thon gọn. Có thể dễ dàng nhận thấy Lưu Diệc Phi đang gặp vấn đề về cân nặng.

Người đẹp để lộ thân hình phát tướng - Ảnh: Internet Ngay lập tức, cư dân mạng đã bùng nổ một cuộc tranh cãi trên Weibo về nhan sắc thật của nữ diễn viên “Hóa ra anh vẫn ở đây”. Người hâm mộ cho rằng, Lưu Diệc Phi “bị dìm” bởi góc chụp chứ thực sự bên ngoài, vóc dáng của cô vẫn rất thon gọn. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị bác bỏ bởi lẽ nhiều người cho rằng hình ảnh thon thả của Lưu Diệc Phi chỉ là sản phẩm của photoshop. Hình ảnh thon gọn của Lưu Diệc Phi khi đã được photoshop kỹ lưỡng - Ảnh: Internet Ở những bức ảnh chụp bằng camera thường, những khuyết điểm của người đẹp như bắp tay và bắp chân to đều lộ rõ. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn chỉ trích Lưu Diệc Phi thiếu chuyên nghiệp trong việc giữ gìn hình ảnh cho bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-lo-loat-anh-chua-qua-photoshop-luu-diec-phi-khien-fan-hot-hoang-voi-than-hinh-kem-thon-gon-333644.html