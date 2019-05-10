Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai

Sao quốc tế 10/05/2019 17:41

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, loạt hình ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi cũng đủ sức đánh bại những hoa đán hiện tại của làng giải trí.

Nổi tiếng với vai “Tiểu Long Nữ” trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp” đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi dần trở thành “Thần tiên tỷ tỷ” trong mắt người hâm mộ.

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 1
Nàng 'Tiểu Long Nữ' xinh đẹp do Lưu Diệc Phi thủ vai - Ảnh: Internet

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, mong manh và đầy khí chất, Lưu Diệc Phi được xem là ngọc nữ của làng giải trí xứ Trung và được rất nhiều khán giả yêu mến. Dù bị truyền thông nhận xét nhan sắc lên xuống thất thường nhưng khi nhìn lại loạt ảnh trong quá khứ của Lưu Diệc Phi, nhiều người không khỏi xuyến xao vì quá xinh đẹp.

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi là mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger Trung Quốc đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh từ năm 2008, tức là cách đây 11 năm của nàng “Tiểu Long Nữ”. Mặc dù những bức ảnh này đều khá mờ, không qua chỉnh sửa photoshop nhưng những đường nét “cực phẩm” trên gương mặt cô vẫn gây bão mạng.

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 3
Hình ảnh cách đây 11 năm của cô gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 4

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 5
Cận cảnh làn da trắng muốt không tì vết của người đẹp - Ảnh: Internet

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 6Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 7

Qua những bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp với ngũ quan xuất sắc cùng làn da trắng muốt không tì vết. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của Lưu Diệc Phi.

Một số hình ảnh khác của Lưu Diệc Phi:

Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 8Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 9Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 10Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai - Ảnh 11

Sau 11 năm, Lưu Diệc Phi vẫn vô cùng xinh đẹp và xứng đáng là một trong những tường thành nhan sắc của Cbiz.

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Một cuộc đua nhan sắc đỉnh cao giữa 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz Lưu Diệc Phi và Angela Baby đã diễn ra khi cả 2 cùng bước lên bìa tạp chí.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Tiểu Long Nữ Thần điêu đại hiệp Huỳnh Hiểu Minh Thần tiên tỷ tỷ

TIN LIÊN QUAN

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’

Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’

Chỉ 1 lần duy nhất trong đời, Triệu Lệ Dĩnh đẹp lấn át cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi?

Chỉ 1 lần duy nhất trong đời, Triệu Lệ Dĩnh đẹp lấn át cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi?

Dương Mịch, Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm: Nữ diễn viên nào xuất hiện nhiều nhất trong giải thưởng Cây chổi vàng?

Dương Mịch, Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm: Nữ diễn viên nào xuất hiện nhiều nhất trong giải thưởng Cây chổi vàng?

Lưu Diệc Phi gây sốt mạng khi xuất hiện 'trẻ như 20 tuổi dù đã 32'

Lưu Diệc Phi gây sốt mạng khi xuất hiện 'trẻ như 20 tuổi dù đã 32'

Cô gái 10 năm trước cầm ô cho Lưu Diệc Phi, giờ đây cô ấy đã thành nữ hoàng rating

Cô gái 10 năm trước cầm ô cho Lưu Diệc Phi, giờ đây cô ấy đã thành nữ hoàng rating

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới