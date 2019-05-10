Loạt ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi bất ngờ gây sốt: Danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ quả không sai

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, mong manh và đầy khí chất, Lưu Diệc Phi được xem là ngọc nữ của làng giải trí xứ Trung và được rất nhiều khán giả yêu mến. Dù bị truyền thông nhận xét nhan sắc lên xuống thất thường nhưng khi nhìn lại loạt ảnh trong quá khứ của Lưu Diệc Phi, nhiều người không khỏi xuyến xao vì quá xinh đẹp.

Nổi tiếng với vai “ Tiểu Long Nữ ” trong bộ phim “ Thần điêu đại hiệp ” đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi dần trở thành “Thần tiên tỷ tỷ” trong mắt người hâm mộ.

Mới đây, một blogger Trung Quốc đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh từ năm 2008, tức là cách đây 11 năm của nàng “Tiểu Long Nữ”. Mặc dù những bức ảnh này đều khá mờ, không qua chỉnh sửa photoshop nhưng những đường nét “cực phẩm” trên gương mặt cô vẫn gây bão mạng.

Cận cảnh làn da trắng muốt không tì vết của người đẹp - Ảnh: Internet

Qua những bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp với ngũ quan xuất sắc cùng làn da trắng muốt không tì vết. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của Lưu Diệc Phi.

Một số hình ảnh khác của Lưu Diệc Phi:

Sau 11 năm, Lưu Diệc Phi vẫn vô cùng xinh đẹp và xứng đáng là một trong những tường thành nhan sắc của Cbiz.