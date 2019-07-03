Loạt ảnh cũ khoe lưng trần của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị đào lại, netizen Trung bấn loạn vì quá quyến rũ

Sao quốc tế 03/07/2019 15:30

Những bức ảnh khoe lưng trần của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi trên mạng xã hội đang trở thành đề tài được bàn tán xôn xao, thậm chí netizen xứ Trung còn gọi cô là thần tiên bước ra từ truyện cổ tích.

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú và đầy khí chất tiên tử, diễn viên Lưu Diệc Phi là một trong những nữ thần của làng giải trí xứ Trung, cô được rất nhiều khán giả yêu mến.

Mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ tràn ngập những hình ảnh Lưu Diệc Phi diện đầm khoe lưng trần quyến rũ tại sự kiện. Ngay lập tức, từ khóa "Lưng của Lưu Diệc Phi" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo.

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Những hình ảnh này của Lưu Diệc Phi nhận được lượng truy cập khủng trên Weibo – Ảnh: Internet
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Chỉ cần nhìn phía sau cũng đủ để thấy đây là đại mỹ nhân - Ảnh: Internet

Được biết, Lưu Diệc Phi hiếm khi diện đầm để lộ lưng trần tại các sự kiện giải trí. Những hình ảnh này đều do người hâm mộ thu thập được và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Thần điêu đại hiệp” để lộ bờ lưng trần trắng ngần quyến rũ. Vẻ đẹp của cô được nhận xét như thần tiên trong truyện cổ tích khiến ai nấy đều bị mê hoặc.  

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Bờ lưng trần quyến rũ của Lưu Diệc Phi – Ảnh: Internet
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Netizen xứ Trung không ngừng để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

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Bộ đầm màu xanh thiên thanh càng khiến Lưu Diệc Phi như thần tiên trong truyện cổ tích - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khoe lưng trần hiếm hoi khác của nữ diễn viên:

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Trước đó, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi từng khiến cộng đồng mạng điên đảo khi để lộ bộ ảnh cách đây 11 năm, thuở mới bước chân vào làng giải trí.

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Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, loạt hình ảnh cách đây 11 năm của Lưu Diệc Phi cũng đủ sức đánh bại những hoa đán hiện tại của làng giải trí.

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Từ khóa:   diễn viên Lưu Diệc Phi ảnh Lưu Diệc Phi

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