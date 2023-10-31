Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng

Sao quốc tế 31/10/2023 15:13

Từng là một trong những nam thần gợi cảm, điển trai hàng đầu Cbiz, sự nghiệp tụt dốc của Bành Vu Yến khiến nhiều người thương cảm hơn là đáng trách.

Với lợi thế ngoại hình điển trai, nam tính cùng thân hình nóng bỏng, Bành Vu Yến có hàng loạt vai nam chính điện ảnh đình đám, trong đó nổi tiếng có Hoàng Phi Hồng hay Tôn Ngộ Không đẹp trai nhất màn ảnh trong Ngộ Không Kỳ Truyện. Sự nghiệp nam thần này có thể nói sánh ngang với Hồ Ca vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một sự việc đã khiến sự nghiệp của Bành Vu Yến tụt dốc, cho thấy "quy tắc ngầm" đáng sợ trong showbiz.

Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng - Ảnh 1

Tại thời điểm đó, Bành Vu Yến đang có sự nghiệp lên như diều gặp gió khi góp mặt trong nhiều phim điện ảnh chất lượng. Anh được ca ngợi là ngôi sao hành động thế hệ mới, diễn xuất lẫn nhan sắc đều hút fan. Trong khi đó, Lý Băng Băng vốn là đại hoa đán quyền lực và danh tiếng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng - Ảnh 2

Trong sự kiện Đêm hội Weibo 2018, Bành Vu Yến vốn được xếp ở hàng 2 nhưng không hiểu sao lại ngồi vào chiếc ghế ở hàng đầu của Lý Băng Băng, bên cạnh các tên tuổi lớn. Chứng kiến chiếc ghế ngồi vốn thuộc về mình bị chiếm mất, Lý Băng Băng tức giận lên nhận giải từ phía sau cánh gà. Có một nguồn tin cho hay, vị đại hoa này đã đứng ở hậu trường suốt cả sự kiện trên đôi giày cao gót 15 cm. 

Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng - Ảnh 3Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng - Ảnh 4

Sau sự việc, phía Bành Vu Yến dù đã đăng đàn giải thích nhưng việc anh ngồi vào chiếc ghế không thuộc về mình là sự thật không thể chối cãi. Lùm xùm này được cho là nguyên nhân khiến sự nghiệp đang lên của Bành Vu Yến khi đó bị chặn đứng. 

Suốt mấy năm sau đó, Bành Vu Yến không thể nhận phim tại Trung Quốc đại lục, anh chuyển sang hoạt động tại Hong Kong (Trung Quốc). Nam diễn viên dường như đã bị “phong sát ngầm” sau khi đắc tội đàn chị quyền lực.

Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng - Ảnh 5Diện mạo hiện tại của Bành Vu Yến sau khi bị 'phong sát ngầm' vì đắc tội Lý Băng Băng - Ảnh 6

 

 

Ở tuổi ngoài 40, diện mạo Bành Vu Yến không còn được như trước. Anh vẫn phong độ, có thân hình rắn chắc nhưng nhan sắc thì kém hơn xưa, lại còn râu ria xồm xoàm. Nam diễn viên vẫn tham gia phim ảnh dù không quá tiếng tăm, thời gian rảnh thì đi du lịch, leo núi hoặc chăm cún cưng.

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