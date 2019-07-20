Điểm danh những sao Hoa ngữ còn xấu hơn gái quê sau khi tẩy trang

Sao quốc tế 20/07/2019 05:29

Lộng lẫy sau khi trang điểm, vậy nhưng sau lớp son phấn những ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ như: diễn viên Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Lâm Chí Linh… từng gây ám ảnh cho khán giả bởi khuôn mặt sau tẩy trang của mình.

Đều là những ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp của Cbiz, vậy nhưng khi lớp trang điểm không còn, các mỹ nhân đều không còn là chính mình nữa.

Lâm Chí Linh

Được mệnh danh là “bom sex xứ Đài”, Lâm Chí Linh sở hữu đôi chân dài cùng thân hình nóng bỏng. Không chỉ có thân hình hoàn hảo, Lâm Chí Linh còn sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cô từng được ví von là người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông Đài Loan nào cũng muốn được hẹn hò.

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Là người đẹp nổi tiếng nhưng sau khi tẩy trang nhan sắc của Lâm Chí Linh không được đánh giá cao

Thế nhưng phía sau lớp trang điểm đó, Lâm Chí Linh đã từng gây thất vọng cho nhiều người. Không lung linh giống như những tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng, mặt mộc của Lâm Chí Linh trông khá nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Dương Mịch

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Lung linh trên sân khấu nhưng sau lớp trang điểm, Dương Mịch khiến nhiều người hết hồn với nhan sắc của mình

Nữ diễn viên Dương Mịch thường được fan hâm mộ tung hô vì nhan sắc và khí chất hơn người. Không thể phủ nhận Dương Mịch rất xinh đẹp trong các vai diễn. Vậy nhưng khi không còn lớp trang điểm đó, đại mỹ nhân cũng không còn là chính mình nữa.

Phạm Băng Băng

Diễn viên Phạm Băng Băng không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhan sắc cô nàng họ Phạm còn được rất nhiều nhà báo trên thế giới đánh giá cao. Không chỉ sở hữu khuôn mặt sắc sảo cùng làn da trắng sứ, ở Phạm Băng Băng còn toát lên vẻ đẹp đậm chất Á Đông.

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Được mệnh danh là 'tường thành nhan sắc' của Trung Quốc, vậy nhưng cũng có lúc diễn viên Phạm Băng Băng gây sốc bởi nhan sắc của mình

Xinh đẹp là vậy nhưng khi để mặt mộc, không ít lần Phạm Băng Băng cũng mất điểm vì vẻ nhợt nhạt của mình.

Nghê Ni

Từ khi còn trẻ, Nghê Ni đã lọt mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Trên phim ảnh, cô sở hữu vẻ đẹp hiếm có cùng nhan sắc hơn người.

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Nhan sắc khi chưa trang điểm của Nghê Ni khiến nhiều người thất vọng
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Nhưng khi được trang điểm kỹ càng, cô bỗng nhiên trở thành đại mỹ nhân

Thế nhưng khi không còn sự hỗ trợ của công nghệ và đặc biệt không có lớp trang điểm bên ngoài, Nghê Ni lộ rõ quầng thâm xung quanh mắt. Nhan sắc của cô được đánh giá là rất bình thường khi không trang điểm.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ

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