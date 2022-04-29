Điểm danh những cặp anh chị em 'tài sắc vẹn toàn', tập hợp những cái tên 'siêu hot' của làng giải trí Hàn

Cựu thành viên của Girls 'Generation - Jessica và thành viên f (x) - Krystal là cặp chị em đình đám phải kể đến vì cả hai đều là những thần tượng của các nhóm nhạc nổi tiếng. Cả hai đều tạo được dấu ấn trong nhóm riêng của mình và nổi bật với ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Họ cũng là những nữ diễn viên xuất sắc quen mặt với khán giả truyền hình.

Hai chị em đáng yêu và tài năng Jeong Yeon và Seung Yeon chắc chắn là một trong những cặp chị em nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hàn. Cả hai đều được đào tạo để trở thành thần tượng, nhưng họ lại chọn những con đường khác nhau; Jeong Yeon trở thành một mảnh ghép sáng giá của TWICE và Seung Yeon hiện tại là một nữ diễn viên - cả hai đều đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp.

3. Park Sang Hyun và Sandara Park

Là một thành viên của 2NE1, ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ đa tài, Sandara Park được biết là người một nhà với ca sĩ kiêm nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu và cựu thành viên của nhóm nhạc MBLAQ- Park Sang Hyun còn được biết đến với nghệ danh Thunder. Cả hai đều thuộc lớp idol Gen 2 và là thành viên của những nhóm nhạc nổi tiếng K-POP.

4. Lee Chan Hyuk và Lee Su Hyun - AKMU

Có lẽ đây là một trong những cặp anh em nổi tiếng nhất showbiz Hàn, AKMU hay Akdong Musician, là tên nhóm của cặp anh em nhà họ Lee. Bộ đôi đã giành chiến thắng tại chương trình 'K-Pop Star 2' và sau đó hoạt động dưới trướng YG Entertainment. Cặp đôi đã giành được nhiều giải thưởng và sự yêu mến cuồng nhiệt của khán giả trong và ngoài nước.

5. Kim Tae Hee và Lee Wan

Cặp anh chị em tiếp theo đều là những diễn viên tuyệt vời. Kim Tae Hee được coi là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và xuất sắc nhất Hàn Quốc, trong khi em trai của cô là Lee Wan cũng được biết đến với khả năng diễn xuất đỉnh cao. Lee Wan bắt đầu sự nghiệp sau vai chính trong một MV đóng cặp với chị gái của mình. Cả hai cũng từng tham gia bộ phim truyền hình đình đám 'Nấc thang lên thiên đường', gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cặp chị em.

6. Park Chan Yeol và Park Yoora

Chanyeol, chàng rapper, ca sĩ, diễn viên và là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO có một người chị làm việc trong ngành truyền thông. Điều này chắc hẳn 'fan cứng' của EXO đều biết. Chị gái của anh chàng - Park Yoora là một người phóng viên truyền hình nổi tiếng của đài CBS. Cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật và tài năng hơn người.

Theo Allkpop