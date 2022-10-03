Đạo diễn Bao Bối Nhĩ phẫn nộ khi bị trao giải Cây Chổi Vàng dù phim bị chê bai đủ đường

Sao quốc tế 03/10/2022 16:26

Đạo diễn Bao Bối Nhĩ tỏ ra vô cùng bức xúc khi anh bị trao cho giải "Đạo diễn gây thất vọng nhất năm" với tác phẩm điện ảnh Dương Quang Tỷ Muội.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Bao Bối Nhĩ đã được gọi tên cho ngôi vị "Đạo diễn gây thất vọng nhất năm" trong khuôn khổ giải thưởng Cây Chổi Vàng lần thứ 13 với phim điện ảnh Dương Quang Tỷ Muội do Chu Khiết Quỳnh, Mã tô, Ân Đào,... tham gia diễn xuất.

Đạo diễn Bao Bối Nhĩ phẫn nộ khi bị trao giải Cây Chổi Vàng dù phim bị chê bai đủ đường - Ảnh 1
Bao Bối Nhĩ đã được vinh danh trong hạng mục 'Đạo diễn gây thất vọng nhất năm' với phim điện ảnh Dương Quang Tỷ Muội - Ảnh: Internet

 Đạo diễn Bao Bối Nhĩ phẫn nộ khi bị trao giải Cây Chổi Vàng dù phim bị chê bai đủ đường - Ảnh 2

Khi biết được bản thân bị trao cho giải thưởng không mấy vinh dự này, Bao Bối Nhĩ đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ và yêu cầu người sáng lập giải thưởng là đạo diễn Trình Thanh Tùng giải thích cách đánh giá cụ thể.

"Tôi muốn hỏi giải Cây Chổi Vàng được đánh giá như thế nào? Người đánh giá gồm những ai, có bầu phiếu không, số phiếu của tôi là bao nhiêu? Hay chỉ cần một mình ông nói là được, muốn giẫm đạp ai? Một tác phẩm là công sức của tất cả nhân viên, nếu thua thì tôi cũng phải thua tâm phục khẩu phục." - Bao Bối Nhĩ viết trên trang cá nhân của mình.

Đạo diễn Bao Bối Nhĩ phẫn nộ khi bị trao giải Cây Chổi Vàng dù phim bị chê bai đủ đường - Ảnh 3
Bao Bối Nhĩ đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi bị trao giải 'Đạo diễn gây thất vọng nhất năm' - Ảnh: Internet

Dương Quang Tỷ Muội được remake từ phim điện ảnh Sunny của Hàn Quốc (cũng từng được Việt Nam làm lại với tên Tháng Năm Rực Rỡ). Tác phẩm này được đánh giá là nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn và không kế thừa được sự thành công từ phiên bản gốc. Trên bảng xếp hạng Douban, phim chỉ được chấm 4,4/10 điểm dù đã ra mắt được hơn 1 năm.

Được biết, giải thưởng Cây Chổi Vàng được Tổng biên tập tạp chí Youth Film Handbook, đạo diễn Trình Thanh Tùng sáng lập từ năm 2009. Giải thưởng được tạo ra nhằm trao giải cho những bộ phim, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là thất bại nhất trong năm của làng giải trí Trung Hoa.

Theo đó, các kết quả của giải Cây Chổi Vàng sẽ được bầu chọn qua 2 vòng. Vòng đầu là do khán giả bỏ phiếu, vòng thứ 2 là đánh giá của hơn 20 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh.

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