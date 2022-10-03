Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm'

Sao quốc tế 03/10/2022 14:04

Giữa những gương mặt mới trẻ đẹp, Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn được xem là một diễn viên thực lực với những vai diễn để đời, cũng như "độ chịu chơi" khi khoe mặt mộc trên màn ảnh.

Năm 2003, Hoắc Kiến Hoa vụt sáng trở thành sao hạng A sau vai diễn Chung Hiểu Cương trong bộ phim thần tượng Đài Loan Chuyện tình biển xanh. Đây được xem là vai diễn để đời của Hoắc Kiến Hoa, thành công của bộ phim giúp tài tử 41 tuổi nhận về vô số kịch bản chất lượng, thậm chí, có thời điểm anh đóng đến 7 phim truyền hình trong một năm.

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 1
Hoắc Kiến Hoa

Sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa ngày càng nở rộ và trở thành ngôi sao ăn khách màn ảnh nhỏ khi góp mặt trong loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiên hạ đệ nhất, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Tiếu ngạo giang hồ, Khuynh thế hoàng phi, Hãy nhắm mắt khi anh đến...

Đặc biệt, khi bộ phim Hoa Thiên Cốt đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh vào năm 2015 thành công vàng dội đã giúp Hoắc Kiến Hoa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, đưa anh trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất của Cbiz thời điểm đó.

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 2

Bên cạnh việc sở hữu tài năng diễn xuất đỉnh cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp, Hoắc Kiến Hoa còn khiến công chúng không khỏi trầm trồ bởi anh thường xuyên để mặt mộc mỗi khi đóng phim. Điều này bắt nguồn từ việc ngôi sao Hoa Thiên Cốt không thích trang điểm, dù vậy, nhan sắc của nam diễn viên vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí, có phần mê hoặc hơn, điển hình là bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 3
Cận cảnh gương mặt mộc đầy điển trai, quyến rũ của Hoắc Kiến Hoa trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3.

Netizen luôn dành nhiều lời khen và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai không cần makeup như Hoắc Kiến Hoa. 

- "Tạo hình của Hoắc Kiến Hoa trong phim này bây giờ xem lại vẫn thấy đỉnh".

- "Hoắc Kiến Hoa thì thôi rồi không phải nói, đặc biệt là vai Liên Thành trong Khuynh Thế Hoàng Phi".

- "Cặp mắt với cặp lông mi dài 8 thước của anh vẫn là cái thứ gì đó mà fangirl như tụi em không bao giờ sánh bằng".

Được biết, Hoắc Kiến Hoa không thích trang điểm trong quá trình quay phim và từng bị các nữ diễn viên trong đoàn phàn nàn vì có mụn mà không che đi. Tuy nhiên, bản thân Hoắc Kiến Hoa rất bình tĩnh trước những lời phàn nàn này, trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại anh sẽ không son phấn.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tuyên bố kết hôn. Nam diễn viên trở về hậu phương để làm người cha, người chồng tốt. Điều này khiến người hâm mộ khắp châu Á không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho tài tử họ Hoắc, tất cả đều hy vọng anh tiếp tục tham gia diễn xuất bởi nét diễn ngày càng chín muồi.

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 4
Thời điểm tạm ngừng hoạt động, anh được khen đột phá trong diễn xuất khi thể hiện vai Càn Long đa tình bạc nghĩa trong Như Ý Truyện.

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa không còn giữ được ngoại hình như xưa và không ít lần để lộ dấu hiệu tuổi tác vì bản thân anh đã gần như rút khỏi làng giải trí. Về phía sự nghiệp, nam diễn viên chủ yếu đầu tư kinh doanh thay vì hoạt động nghệ thuật.

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 5
Hoắc Kiến Hoa lộ dấu vết tuổi tác.

Trong suốt gần hai năm qua, Hoắc Kiến Hoa không tham gia đóng phim mà anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình và chăm sóc cô con gái nhỏ. Cuộc hôn nhân giữa Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như luôn được mọi người quan tâm và chú ý đến. Mặc dù thường xuyên vướng tin đồn tan rã, nhưng cả hai vẫn bên nhau vượt qua mọi sóng gió. 

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 6
Hôn nhân của anh và bà xã Lâm Tâm Như vẫn êm ấm, hạnh phúc. 

 

Đỉnh như Hoắc Kiến Hoa: lên phim vẫn để mặt mộc mà nhan sắc lẫn khí chất vẫn khiến người khác 'đắm chìm' - Ảnh 7
Ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách từng chia sẻ ông xã Hoắc Kiến Hoa rất yêu chiều con gái Tiểu Cá Heo.
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