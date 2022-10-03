Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Sao quốc tế 03/10/2022 12:15

Khó tìm thấy cơ hội sau thành công của Thượng Ẩn, Hứa Ngụy Châu giờ đây tập trung nhiều hơn cho con đường âm nhạc của mình.

Năm 2016, bộ phim "Thượng Ẩn" được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của Sài Kê Đản làm mưa làm gió trên mạng xã hội, mở màn cho thời kỳ mới của dòng phim đam mỹ xứ Trung. Bộ phim không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, mà còn nổi tiếng khắp châu Á và khiến dàn diễn viên trẻ không mấy tên tuổi thành sao chỉ sau 1 đêm. Hiện tại, đã 7 năm trôi qua nhưng "Thượng Ẩn" vẫn được coi là đỉnh cao của dòng phim đam mỹ và dàn diễn viên trong phim đã có sự nghiệp riêng hoàn toàn khác biệt.

Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 1

Nhờ vai diễn Bạch Lạc Nhân trong "Thượng Ẩn", Hứa Ngụy Châu nhanh chóng trở thành cái tên nóng trong khoảng thời gian dài và đoạt giải "Thần tượng webdrama được yêu thích nhất". Có thể nói, nam diễn viên vụt sáng thành sao chỉ sau 1 đêm và được giới truyền thông săn đón mỗi lần có bất kỳ sự kiện nào. Nhờ sự đón nhận nhận nồng nhiệt sau bộ phim, anh cũng trở nên viral không kém song sự nghiệp của anh lại có nốt trầm đáng quên. 

Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 2

Khi Tổng Cục thông báo Trung Quốc ra văn bản yêu cầu các đơn vị truyền thông, truyền hình trực thuộc không lăng xê phim Thượng Ẩn và 4 diễn viên chính tham gia phim. Sự nghiệp tưởng đang ở thời kỳ đỉnh cao của Hứa Ngụy Châu bỗng chốc chững lại. Sau này, dòng phim đam mỹ cũng không có cơ hội phát triển tại đất nước tỷ dân. Cặp đôi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu như rơi vào tình trạng bị “phong sát ngầm”.

Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 3

Nam diễn viên dần vắng bóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại Trung Quốc, các nhà đài, đơn vị sản xuất phim cũng vội vàng hủy hợp đồng. Bên cạnh đó, những bộ phim khác của Hứa Ngụy Châu không được đề cao về diễn xuất.

Đến năm 2018, nam diễn viên tích cực tham gia các sự kiện thời trang tầm cỡ quốc tế và tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim: Cô Bạn Gái Tôi Không Thể Yêu, Phố Ma Dương Thân Yêu, Bóng Bàn, Phong Khởi Nghê Thường,... với tư cách vai chính nhưng không thể nào toả sáng. Cái tên của nam diễn viên họ Hứa dần mờ nhạt giữa thị trường giải trí xứ Trung vốn nhiều tài năng.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gặp “vận xui” khi các thông tin cá nhân của anh liên tục bị phát tán, các paparazzi thì quấy nhiễu. Hứa Ngụy Châu cũng dính 1 số scandal tình cảm như nghi vấn hẹn hò, sống chung với biên kịch Sài Kê Đản, tuy nhiên, cả 2 đều lên tiếng bác bỏ tin đồn. Ngoài ra, anh còn bị bắt gặp ôm hôn thân mật với Châu Vũ Đồng - nữ diễn viên đóng vai "Thạch Tuệ" của "Thượng Ẩn". Nhiều điều phiền toái khiến anh phải tạm dừng sự nghiệp đóng phim để tập trung cho lĩnh vực âm nhạc.

Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 4

Sau khoảng thời gian chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí, đến tháng 3/2022, Hứa Ngụy Châu bất ngờ thông báo kết hôn. Theo đó, anh cho biết vợ mình là người ngoài ngành giải trí, họ đã có 4 năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Một số thông tin bên lề, bà xã của Hứa Ngụy Châu là Trương Thánh Anh, đàn chị cấp 3 của nam diễn viên. Cả hai quen nhau sau khi đã tốt nghiệp.

Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 5

Hứa Ngụy Châu sau 7 năm khó thoát được 'cái bóng' quá lớn từ Thượng Ẩn, 'chới với' trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh 6
Vợ của nam diễn viên.

Với những thăng trầm trong sự nghiệp, khán giả yêu mến bộ phim đam mỹ Thượng Ẩn đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thần tượng của mình đã vượt qua được những cột mốc khó khăn, cũng như tìm thấy được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. 

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