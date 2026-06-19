Mở quán trà sữa được một tuần, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao nhưng khi thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Tâm sự 19/06/2026 22:11

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Tôi thấy hối hận khi từng nghĩ lấy chồng rồi thì không cần cố gắng kiếm tiền. Vì không có tài chính vững vàng, sau khi ly hôn chồng tôi không thể nuôi con trai. Dù bố mẹ chồng cũ rất tốt nhưng tôi không hối hận khi ly hôn chồng.

Tôi từng có một người chồng vô tâm. Anh ta từng nói yêu tôi để lấy được tôi nhưng lại chưa từng chăm sóc vợ khi ốm nhưng lại muốn kiểm soát tôi như một con rối. Tôi làm gì cũng phải xin phép chồng, đến cả việc tôi ăn mặc thế nào cũng phải được sự cho phép của anh ta.

 

Điều làm tôi thấy bất lực tuyệt vọng là chồng ghen tuông rất vô lý. Chuyện là tôi có người bạn từng yêu đơn phương tôi nhưng không được tôi đồng ý. Chuyện đó đã lâu lắm rồi nhưng vì chồng cũ biết nên anh ấy rất để ý. Sẽ chẳng có gì nếu người bạn đó không tình cờ làm cùng công ty với tôi. Chồng tôi ghen tuông tìm đến công ty, làm hỏng công việc của tôi, tôi phải ngậm ngùi thôi việc.

Mở quán trà sữa được một tuần, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao nhưng khi thấy người đặt thì lập tức bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Hôm sau, chồng cũ viết đơn ly hôn. Tôi suy nghĩ một đêm thức trắng rồi ký đơn. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi nữa. Sau khi ly hôn, chồng cũ đưa tôi 200 triệu từ tài sản chung của cả hai. Ngày ra tòa ly hôn, tôi đỏ mắt thấy mẹ chồng ôm lấy mình.

Từ khoảng tiền 200 triệu, tôi quyết định mở một cửa hàng trà sữa để kinh doanh. Chuyện kinh doanh ban đầu không thuận lợi. Nhưng có một điểm tôi thấy lạ là ngày nào cũng có đơn hàng hơn 10 ly. Những ngày trước tôi đều gọi ship giao hàng. Nhưng lần này vì tò mò nên tôi tự đi giao. Vừa đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện người đặt là chồng cũ của tôi. Vì anh đã chuyển khoản nên tôi chỉ để đơn hàng trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng về.

Tôi nghe mẹ chồng nói từ ngày tôi rời đi, chồng cũ sống như cái xác không hồn. Anh ấy hối hận vì ly hôn với tôi nhưng lại không dám tìm đến xin tha thứ. Anh vẫn cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Tôi có chút lưu luyến chồng cũ nhưng cảm thấy lòng tin giữa tôi và chồng đã chẳng còn. Dù tôi muốn về bên con, cho con một gia đình nhưng lại không đủ can đảm trở về bên chồng cũ nữa. Tôi phải làm sao đây? 

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững khi nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững khi nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng chó sủa sau nhà, mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Nghe tiếng chó sủa sau nhà, mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ làm giúp một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ làm giúp một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Hùng hổ đi đánh ghen, chàng trai bàng hoàng khi phát hiện mình mới là người đến sau

Hùng hổ đi đánh ghen, chàng trai bàng hoàng khi phát hiện mình mới là người đến sau

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ bỏ chạy thục mạng

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ bỏ chạy thục mạng

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi mất luôn 3 tỷ đồng

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi mất luôn 3 tỷ đồng

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi biết sự thật về quá khứ của người yêu

Tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi biết sự thật về quá khứ của người yêu

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Mở quán trà sữa được một tuần, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao nhưng khi thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Mở quán trà sữa được một tuần, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao nhưng khi thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững khi nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững khi nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Khi tôi đang bất lực nhìn chồng chiếm lấy căn nhà, mẹ chồng bước ra trước tòa nói điều này khiến ai nấy kinh ngạc

Khi tôi đang bất lực nhìn chồng chiếm lấy căn nhà, mẹ chồng bước ra trước tòa nói điều này khiến ai nấy kinh ngạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 20/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 20/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Bài cúng và nghi thức Tết Đoan Ngọ 2026 chuẩn nhất theo phong tục lâu đời của người Việt

Bài cúng và nghi thức Tết Đoan Ngọ 2026 chuẩn nhất theo phong tục lâu đời của người Việt

Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chó sủa sau nhà, mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Nghe tiếng chó sủa sau nhà, mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Hùng hổ đi đánh ghen, chàng trai bàng hoàng khi phát hiện mình mới là người đến sau

Hùng hổ đi đánh ghen, chàng trai bàng hoàng khi phát hiện mình mới là người đến sau

Tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi biết sự thật về quá khứ của người yêu

Tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi biết sự thật về quá khứ của người yêu

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững khi nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững khi nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân vừa sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân vừa sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Tôi dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Tôi dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất