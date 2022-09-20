Phong Hỏa Lưu Kim chuẩn bị lên sóng bất chấp lệnh cấm phim đam mỹ?

Động thái mới nhất của đoàn làm phim Phong Hỏa Lưu Kim đã làm dấy lên tin đồn tác phẩm đam mỹ này đã sắp được công chiếu.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một số tình tiết của Phong Hỏa Lưu Kim đã được ê-kíp phim đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video được leak ra là phân đoạn Cố Quân (Đàn Kiện Thứ thủ vai) lấy cài áo của Trường Canh (Trần Triết Viễn đảm nhận), sau đó đột nhiên Trường Canh giật áo khoác của mình rồi choàng lên người của Cố Quân.

Sau khi được đăng tải, đoạn video chỉ kéo dài vỏn vẹn 40 giây này đã khiến cho công chúng được phen háo hức, đặc biệt là các khán giả nữ. Nhiều người nhận xét, phân đoạn này gợi ra cảm giác công chuyện giữa hai nhân vật chính rất có chiều sâu, từ ánh mắt đến cử chỉ đều vô cúng ấm áp như một couple thật sự. Cũng vì vậy mà hai từ khoá về Phong Hỏa Lưu Kim đã leo thẳng lên bảng hot search Weibo.

Hai từ khóa của Phong Hỏa Lưu Kim trên bảng hot search Weibo - Ảnh: Internet

Vào tháng 4 vừa qua, có thông tin cho rằng Phong Hỏa Lưu Kim đã vượt qua vòng kiểm duyệt gắt gao. Vì vậy, việc tình tiết phim được chính ê-kíp đăng tải khiến cho khán giả tin rằng phim thật sự đã chuẩn bị được lên sóng.

Phong Hỏa Lưu Kim có sự tham gia của Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Được biết, Phong Hỏa Lưu Kim là dự án cổ trang đam mỹ được chuyển thể từ tiểu thuyết Sát Phá Lang của tác giả Priest. Cốt truyện của phim xoay quanh chuyện tìnhgiữa An Định hầu Cố Quân và nghĩa tử của hắn là Trường Canh – Tứ hoàng tử lưu lạc nhân gian của triều đình Đại Lương.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Đàn Kiện Thứ trong vai Cố Quân và Trần Triết Viễn với vai diễn Trường Canh.

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