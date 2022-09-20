Trần Quán Hy công khai chỉ trích Lý Dịch Phong?

Sao quốc tế 20/09/2022 11:40

Việc Trần Quán Hy chỉ trích Lý Dịch Phong vì bê bối đời tư đã gây được nhiều chú ý, nhưng sự thật phía sau làm nhiều công chúng không khỏi sửng sốt.

Vừa qua mạng xã hội Trung Hoa đã lan truyền đoạn video cắt ra từ livestream của Trần Quán Hy với nội dung công khai chỉ trích Lý Dịch Phong. Động thái này của nam tài tử đã tạo ra tranh cãi nảy lửa giữa các netizen.

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Trần Quán Hy công khai chỉ trích Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong video này, Trần Quán Hy đã nói: "Bạn có nghe nói về quả dưa của Lý Dịch Phong chưa? Thực ra là tôi đã nghe qua, và tôi thấy không lạ đối với giới nghệ sĩ. Nhiều ngôi sao trẻ nổi tiếng có đời sống hỗn loạn. Một số ngôi sao có đạo đức xấu vẫn hoạt động mà chưa bị trừng phạt, chúng ta có thể đoàn kết một chút, và sau đó tẩy chay những người làm hoen ố giới giải trí”.

Nhiều cư dân mạng sau đó đã để lại những bình luận chỉ trích dưới video này như: "Anh vẫn còn mặt mũi để nói về người khác sao?", "Bê bối của anh năm xưa vẫn còn đó", "Hãy nhìn lại mình", "Lại muốn gây sự chú ý bằng cách ''đu dưa'"...

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Video này được trích ra từ một buổi livestream trước đây của Trần Quán Hy và đã được biên tập lại - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nhiều người sau đó đã tìm ra được sự thật là video này được trích ra từ một buổi livestream trước đây của Trần Quán Hy và đã được biên tập, cắt chỉnh và lồng tiếng lại để đánh lừa khán giả. Netizen bày tỏ nếu như không xem buổi phát sóng trong quá khứ thì rất có thể sẽ tin rằng đoạn clip này là sự thật: "Đỉnh cao của lồng tiếng là đây", "Ban đầu tôi cứ tưởng Quán Hy lại muốn trở lại giới thị phi, đúng là gạt người"...

Từng là một trong những tài tử có danh tiếng bậc nhất châu Á, Trần Quán Hy là người trong mộng của hàng triệu thiếu nữ thời bấy giờ. Tuy nhiên, scandal lộ hơn 1.300 bức ảnh nóng với các người tình vào năm 2008 đã khiến sự nghiệp của anh tiêu tan chỉ sau một đêm.

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