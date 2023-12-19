Danh sách giải thưởng trong Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 của Tencent

Sao quốc tế 19/12/2023 08:26

Tinh Quang Đại Thưởng 2023 đã không làm khán giả thất vọng khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám.

Tinh Quang Đại Thưởng đã diễn ra hoành tráng và rầm rộ vào ngày 17/12 tại Macao vừa qua. Được biết, đây là sự kiện thường niên do Đằng Tấn (Tencent) tổ chức, diễn ra dưới hình thức trao giải nhiều hạng mục, nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của nghệ sĩ Hoa Ngữ trong suốt một năm.

Dưới đây là danh sách tổng kết toàn bộ giải thưởng tại Tinh Quang 2023:

Các giải thưởng toàn diện

- Ngôi sao vip của năm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Nghê Ni, Cảnh Điềm, Kim Thần,Trương Nhược Quân, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Vương Hạc Đệ

Danh sách giải thưởng trong Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 của Tencent - Ảnh 1
Giải thưởng ngôi sao vip của năm

- Nghệ Nhân Có Sức Ảnh Hưởng Của Năm: Lý Vũ Xuân, Huỳnh Hiểu Minh

- Nghệ Nhân Có Giá Trị Thương Mại Nhất Của Năm: Địch Lệ Nhiệt Ba

- Nghệ Nhân Nổi Bật Của Năm: Ngô Lỗi

- Nghệ Nhân Có Sức Cuốn Hút Của Năm: Hứa Khải, Cảnh Điềm

Danh sách giải thưởng trong Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 của Tencent - Ảnh 2

Danh sách giải thưởng trong Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 của Tencent - Ảnh 3

Nghệ Nhân Có Sức Cuốn Hút Của Năm

- Nghệ Nhân Trào Lưu Của Năm: Chung Sở Hi & Hồ Nhất Thiên

- Nghệ Nhân Toàn Năng Của Năm: Đàn Kiện Thứ

- Nghệ Nhân Có Sức Kêu Gọi Của Năm: Cung Tuấn

- Nghệ Nhân Có Bước Nhảy Vọt Của Năm: Điền Hi Vi

Danh sách giải thưởng trong Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 của Tencent - Ảnh 4
Nghệ Nhân Có Bước Nhảy Vọt Của Năm.

- Nghệ Nhân Có Sức Ảnh Hưởng Nhất Tại Nước Ngoài: Vương Gia Nhĩ

- Nghệ Nhân Thế Lực Mới Của Năm: Vương An Vũ

Danh sách giải thưởng trong Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 của Tencent - Ảnh 5
Nghệ Nhân Thế Lực Mới Của Năm.

Giải thưởng dành cho diễn viên 

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Của Năm: Dương Tử, Vu Hòa Vỹ

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Nhân Khí Của Năm: Triệu Lộ Tư

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Được Yêu Thích Của Năm: Trương Vãn Ý

- Diễn Viên Nhân Khí Nhất Tại Nước Ngoài: Triệu Lộ Tư

- Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất Tại Nước Ngoài: Hứa Khải

- Diễn Viên Phim Điện Ảnh Tiềm Lực Của Năm: Lý Tuyết Cầm & Trương Tịnh Nghi & Phạm Thừa Thừa

- Gương Mặt Phim Truyền Hình Mới Của Năm: Vương Hoằng Nghị & Hạ Mộng & Tào Phỉ Nhiên & Sử Sách & Vu Nghiêu

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Tiềm Lực Của Năm: Lý Quân Nhuệ & Vương Tử Kỳ & Vương Ngọc Văn & Chương Nhược Nam & Lý Gia Kỳ

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Đột Phá Của Năm: Mạnh Tử Nghĩa & Nhậm Hào

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Danh Tiếng Của Năm: Lưu Lâm & Quách Đào

- Diễn Viên Phim Truyền Hình Phẩm Chất Của Năm: Nghê Ni & Bạch Vũ

- Nhân Vật Phim Truyền Hình Của Năm: Nhậm Tố Tịch & Lý Trạch Phong & Lý Canh Hi

- Tổ Hợp Phim Truyền Hình Của Năm: Phan Việt Minh & Trương Vũ Kỳ & Khương Siêu

- Diễn Viên Phim Điện Ảnh Của Năm: Lôi Giai Âm

- Diễn Viên Phim Điện Ảnh Được Yêu Thích Nhất Của Năm: Kim Thần

- Diễn Viên Phim Điện Ảnh Đột Phá Của Năm: Văn Vịnh San & Tôn Dương

- Diễn Viên Phim Điện Ảnh Được Yêu Thích Nhất Của Năm: Vương Nhất Bác

- Diễn Viên Phim Điện Ảnh Phẩm Chất Của Năm: Ninh Lý & Vương Truyền Quân

- Tác phẩm được mong chờ nhất: Khánh Dư Niên phần 2, Dữ Phượng Hành, Đại Phụng Đả Canh Nhân, Phồn Hoa, Thừa Hoan Ký, Giữa Cơn Bão Tuyết

Giải thưởng dành cho ca sĩ

- Ca Sỹ Tiềm Lực Của Năm: Lý Bội Linh & Trương Úc Tử & Ngô Nghiêu Thao

- Ca Sỹ Sáng Tác Của Năm: Mao Bất Dịch

- Ca Sỹ Phẩm Chất Của Năm: Trương Bích Thần

- Ca Sỹ Được Yêu Thích Nhất Của Năm: Uông Tô Lang

- Ca Sỹ Có Sức Ảnh Hưởng Nhất Của Năm: Châu Thâm

- Nhóm Nhạc Của Năm: Thời Đại Thiếu Niên Đoàn

Giải thưởng chương trình truyền hình

- Ngôi Sao Show Tổng Nghệ Của Năm: đại diện gia tộc sung điện Thẩm Đằng & Phạm Thừa Thừa

- Ngôi Sao Show Tổng Nghệ Lấp Lánh Của Năm: Tống Thiến

- Ngôi Sao Show Tổng Nghệ Mới Của Năm: Mạnh Tử Nghĩa & Vương Hạc Đệ

- Tổ Hợp Show Tổng Nghệ Của Năm: 650 Uông Tô Lang & Lý Tuyết Cầm & Lý Gia Kỳ

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